Go to the Future-2026: у Києві відбудеться забіг на підтримку ветеранів

Благодійний забіг Go to the Future-2026. Афіша: пресслужба

У неділю, 7 червня, у Києві відбудеться щорічний благодійний забіг на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки — Go to the Future-2026 від фонду Future for Ukraine. Взяти участь можна не лише у Києві, а й з будь-якого куточка України — онлайн. Головна мета забігу — об’єднати якомога більше людей навколо підтримки ветеранів.

Про це інформує Новини.LIVE.

Благодійний забіг Go to the Future-2026 у Києві

Сьогодні тисячі військових і цивільних живуть із наслідками війни: ампутації, втрата зору, слуху, травми. Рівне ставлення та підтримка суспільства допомагають їм швидше повертатися до повноцінного активного соціального життя. Саме про це Go to the Future — спільними діями створювати майбутнє, де сприйняття різності людей — базова цінність.

Це вже третій щорічний забіг, і цього року він відбувається за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції.

У програмі забігу:

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Естафета Єдності — зіркова естафета за участі ветеранів з протезами та відомих громадських діячів, співаків і блогерів

Забіг на дистанцію 5 км та 2 км

Дистанції для дітей 400 м та 800 м

Дистанція 1 км з собаками

А також подарунки від партнерів та музичний DJ-сет на завершення забігу.

Захід проходить за підтримки:

Генерального партнера Medical Center Orthotics & Prosthetics

Генерального партнера The Pfizer Foundation

Партнерської локації ВДНГ

Спортивного партнера Smartass

Партнера Дистанції з собаками SharksCode

Офіційного партнера THRASH

Офіційного партнера Roosh Tech

Офіційного партнера Appflame

Офіційного партнера DataArt

Офіційного партнера "Моршинська"

Офіційного партнера Race Expert

Офіційного партнера FIZI

Офіційного партнера Інтергал-Буд

Офіційного партнера Hydria Electrolytes

Естафета Єдності, яка традиційно розпочинає забіг, об’єднає на одній дистанції лідерів думок та ветеранів, які втратили кінцівки та пройшли протезування за програмою фонду Future for Ukraine.

Цього року серед зіркових учасників — Alyona Alyona, Анатолій Анатоліч, ALEKSEEV, Гарік Корогодський, Юла, Даша Малахова. Пліч-о-пліч вони долатимуть дистанцію разом із ветеранами — Олександром Чайкою, Глібом Кравченко, Владиславом Куріловим, Іваном Артюхом.

Для Гліба, Влада та Олександра це вже друга участь у забігу "Go to the Future". Іван бере участь вперше, але вже готує біговий протез, щоб випробувати свої сили. 25-річний Іван Артюх родом із Сіверськодонецька, Луганської області. У складі бригади "Лють" виконував бойові завдання поблизу Часового Яру, де отримав вибухове поранення правої ноги від скиду ворожого дрона. Через гангрену йому довелося пережити 15 операцій, aле вже за три тижні після цього Іван почав шукати можливості як повернутися до спорту.

Сьогодні на його рахунку 4 золоті медалі з параплавання на міжнародних ветеранських змаганнях Air Force and Marine Corps Trials 2026. Захисник мріє взяти участь в Паралімпійських іграх у 2028 році, бо з власного досвіду знає, що іноді від мрії до перемоги — лише кілька місяців щоденної роботи над собою.

Гліб Кравченко із позивним "Холден" окрім участі в забігу також став головним героєм короткометражного ролика "Повертаю собі життя" — про почуття, досвід та зусилля, через які проходять ветерани на шляху адаптації після втрати кінцівки. Режисеркою соціального відео стала Даша Ши.

Біг закінчується, а енергія — ні. Тому після фінішу на учасників забігу чекає сет від Катерини Заубер — київської DJ, яка вміє робити так, щоб ноги після дистанції раптом знову захотіли рухатись.

Зареєструватися на благодійний забіг "Go to the Future-206" можна на сайті події. Для військовослужбовців та ветеранів участь безоплатна.

Новини.LIVE інформували, що українські ветерани разом із цивільними взяли участь у Паризькому марафоні та подолали дистанцію 42 км. Частина команди поранених ветеранів пройшла трасу на саморобних дерев’яних кріслах колісних. Ініціатива стала частиною програми реабілітації через спорт і привернула увагу до масштабів поранень серед українських військових.

Новини.LIVE також писали, що цьогоріч держава спрямувала понад пів мільйона гривень на розвиток ветеранського спорту. Програма передбачає підтримку ветеранів-спортсменів, фінансування змагань і участі в міжнародних турнірах. У 2026 році на ці потреби планують виділити 650 млн гривень у межах державної ветеранської політики.