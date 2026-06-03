Go to the Future-2026: в Киеве состоится забег в поддержку ветеранов
В воскресенье, 7 июня, в Киеве состоится ежегодный благотворительный забег в поддержку ветеранов, потерявших конечности — Go to the Future-2026 от фонда Future for Ukraine. Принять участие можно не только в Киеве, но и из любого уголка Украины — онлайн. Главная цель забега — объединить как можно больше людей вокруг поддержки ветеранов.
Об этом информирует Новини.LIVE.
Благотворительный забег Go to the Future-2026 в Киеве
Сегодня тысячи военных и гражданских живут с последствиями войны: ампутации, потеря зрения, слуха, травмы. Равное отношение и поддержка общества помогают им быстрее возвращаться к полноценной активной социальной жизни. Именно об этом Go to the Future — совместными действиями создавать будущее, где восприятие разности людей — базовая ценность.
Это уже третий ежегодный забег, и в этом году он проходит при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии" при финансировании Норвегии и Швеции.
В программе забега:
- Эстафета Единства — звездная эстафета с участием ветеранов с протезами и известных общественных деятелей, певцов и блогеров
- Забег на дистанцию 5 км и 2 км
- Дистанции для детей 400 м и 800 м
- Дистанция 1 км с собаками
А также подарки от партнеров и музыкальный DJ-сет в завершение забега.
Мероприятие проходит при поддержке:
- Генерального партнера Medical Center Orthotics & Prosthetics
- Генерального партнера The Pfizer Foundation
- Партнерской локации ВДНХ
- Спортивного партнера Smartass
- Партнера Дистанции с собаками SharksCode
- Официального партнера THRASH
- Официального партнера Roosh Tech
- Официального партнера Appflame официального партнера
- Официального партнера DataArt
- Официального партнера "Моршинская"
- Официального партнера Race Expert
- Официального партнера FIZI
- Официального партнера Интергал-Буд
- Официального партнера Hydria Electrolytes Официального партнера Hydria Electrolytes
Эстафета Единства, которая традиционно начинает забег, объединит на одной дистанции лидеров мнений и ветеранов, которые потеряли конечности и прошли протезирование по программе фонда Future for Ukraine.
В этом году среди звездных участников — Alyona Alyona, Анатолий Анатолич, ALEKSEEV, Гарик Корогодский, Юла, Даша Малахова. Бок о бок они будут преодолевать дистанцию вместе с ветеранами — Александром Чайкой, Глебом Кравченко, Владиславом Куриловым, Иваном Артюхом.
Для Глеба, Влада и Александра это уже второе участие в забеге "Go to the Future". Иван участвует впервые, но уже готовит беговой протез, чтобы испытать свои силы. 25-летний Иван Артюх родом из Северодонецка, Луганской области. В составе бригады "Ярость" выполнял боевые задачи вблизи Часового Яра, где получил взрывное ранение правой ноги от сброса вражеского дрона. Из-за гангрены ему пришлось пережить 15 операций, но уже через три недели после этого Иван начал искать возможности как вернуться к спорту.
Сегодня на его счету 4 золотые медали по параплаванию на международных ветеранских соревнованиях Air Force and Marine Corps Trials 2026. Защитник мечтает принять участие в Паралимпийских играх в 2028 году, потому что по собственному опыту знает, что иногда от мечты до победы — всего несколько месяцев ежедневной работы над собой.
Глеб Кравченко с позывным "Холден" кроме участия в забеге также стал главным героем короткометражного ролика "Возвращаю себе жизнь" — о чувствах, опыте и усилиях, через которые проходят ветераны на пути адаптации после потери конечности. Режиссером социального видео стала Даша Ши.
Бег заканчивается, а энергия — нет. Поэтому после финиша участников забега ждет сет от Екатерины Заубер — киевской DJ, которая умеет делать так, чтобы ноги после дистанции вдруг снова захотели двигаться.
Зарегистрироваться на благотворительный забег "Go to the Future-206" можно на сайте события. Для военнослужащих и ветеранов участие бесплатное.
Новини.LIVE информировали, что украинские ветераны вместе с гражданскими приняли участие в Парижском марафоне и преодолели дистанцию 42 км. Часть команды раненых ветеранов прошла трассу на самодельных деревянных креслах колесных. Инициатива стала частью программы реабилитации через спорт и привлекла внимание к масштабам ранений среди украинских военных.
Новини.LIVE также писали, что в этом году государство направило более полумиллиона гривен на развитие ветеранского спорта. Программа предусматривает поддержку ветеранов-спортсменов, финансирование соревнований и участия в международных турнирах. В 2026 году на эти цели планируют выделить 650 млн гривен в рамках государственной ветеранской политики.