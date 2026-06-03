Go to the Future-2026: в Киеве состоится забег в поддержку ветеранов

Благотворительный забег Go to the Future-2026. Афиша: пресс-служба

В воскресенье, 7 июня, в Киеве состоится ежегодный благотворительный забег в поддержку ветеранов, потерявших конечности — Go to the Future-2026 от фонда Future for Ukraine. Принять участие можно не только в Киеве, но и из любого уголка Украины — онлайн. Главная цель забега — объединить как можно больше людей вокруг поддержки ветеранов.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Благотворительный забег Go to the Future-2026 в Киеве

Сегодня тысячи военных и гражданских живут с последствиями войны: ампутации, потеря зрения, слуха, травмы. Равное отношение и поддержка общества помогают им быстрее возвращаться к полноценной активной социальной жизни. Именно об этом Go to the Future — совместными действиями создавать будущее, где восприятие разности людей — базовая ценность.

Это уже третий ежегодный забег, и в этом году он проходит при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии" при финансировании Норвегии и Швеции.

В программе забега:

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Эстафета Единства — звездная эстафета с участием ветеранов с протезами и известных общественных деятелей, певцов и блогеров

Забег на дистанцию 5 км и 2 км

Дистанции для детей 400 м и 800 м

Дистанция 1 км с собаками

А также подарки от партнеров и музыкальный DJ-сет в завершение забега.

Мероприятие проходит при поддержке:

Генерального партнера Medical Center Orthotics & Prosthetics

Генерального партнера The Pfizer Foundation

Партнерской локации ВДНХ

Спортивного партнера Smartass

Партнера Дистанции с собаками SharksCode

Официального партнера THRASH

Официального партнера Roosh Tech

Официального партнера Appflame официального партнера

официального партнера Официального партнера DataArt

Официального партнера "Моршинская"

Официального партнера Race Expert

Официального партнера FIZI

Официального партнера Интергал-Буд

Официального партнера Hydria Electrolytes Официального партнера Hydria Electrolytes

Эстафета Единства, которая традиционно начинает забег, объединит на одной дистанции лидеров мнений и ветеранов, которые потеряли конечности и прошли протезирование по программе фонда Future for Ukraine.

В этом году среди звездных участников — Alyona Alyona, Анатолий Анатолич, ALEKSEEV, Гарик Корогодский, Юла, Даша Малахова. Бок о бок они будут преодолевать дистанцию вместе с ветеранами — Александром Чайкой, Глебом Кравченко, Владиславом Куриловым, Иваном Артюхом.

Для Глеба, Влада и Александра это уже второе участие в забеге "Go to the Future". Иван участвует впервые, но уже готовит беговой протез, чтобы испытать свои силы. 25-летний Иван Артюх родом из Северодонецка, Луганской области. В составе бригады "Ярость" выполнял боевые задачи вблизи Часового Яра, где получил взрывное ранение правой ноги от сброса вражеского дрона. Из-за гангрены ему пришлось пережить 15 операций, но уже через три недели после этого Иван начал искать возможности как вернуться к спорту.

Сегодня на его счету 4 золотые медали по параплаванию на международных ветеранских соревнованиях Air Force and Marine Corps Trials 2026. Защитник мечтает принять участие в Паралимпийских играх в 2028 году, потому что по собственному опыту знает, что иногда от мечты до победы — всего несколько месяцев ежедневной работы над собой.

Глеб Кравченко с позывным "Холден" кроме участия в забеге также стал главным героем короткометражного ролика "Возвращаю себе жизнь" — о чувствах, опыте и усилиях, через которые проходят ветераны на пути адаптации после потери конечности. Режиссером социального видео стала Даша Ши.

Бег заканчивается, а энергия — нет. Поэтому после финиша участников забега ждет сет от Екатерины Заубер — киевской DJ, которая умеет делать так, чтобы ноги после дистанции вдруг снова захотели двигаться.

Зарегистрироваться на благотворительный забег "Go to the Future-206" можно на сайте события. Для военнослужащих и ветеранов участие бесплатное.

Новини.LIVE информировали, что украинские ветераны вместе с гражданскими приняли участие в Парижском марафоне и преодолели дистанцию 42 км. Часть команды раненых ветеранов прошла трассу на самодельных деревянных креслах колесных. Инициатива стала частью программы реабилитации через спорт и привлекла внимание к масштабам ранений среди украинских военных.

Новини.LIVE также писали, что в этом году государство направило более полумиллиона гривен на развитие ветеранского спорта. Программа предусматривает поддержку ветеранов-спортсменов, финансирование соревнований и участия в международных турнирах. В 2026 году на эти цели планируют выделить 650 млн гривен в рамках государственной ветеранской политики.