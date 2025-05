Go to the Future — стартує благодійний забіг на підтримку бійців

Благодійний забіг Go to the Future. Фото: Future for Ukraine

На території київського ВДНГ 8 червня відбудеться друга благодійна подія Go to the Future, організована фондом Future for Ukraine. Цей забіг ставить за мету не просто об’єднати небайдужих, а й привернути увагу до потреб українських захисників, які пережили ампутацію, та зібрати кошти на їхнє протезування і соціальну адаптацію.

Що відомо про забіг Go to the Future

Захід збере разом військових із протезами, параспортсменів, професійних бігунів, медійних особистостей, лідерів думок і просто всіх, хто хоче підтримати поранених героїв. Генеральним партнером виступає Medical Center Orthotics & Prosthetics — провідний міжнародний центр протезування в Україні.

Програма заходу:

Програма заходу:

08:00-09:30 — реєстрація учасників, видача стартових наборів з 8:30.

09:30-10:15 — командна "Естафета єдності" за участі військових з протезами, зірок та лідерів думок.

10:30-11:30 — забіги на 5 км і 2 км для всіх охочих.

Після забігу всі учасники будуть нагороджені медалями.

Стартові набори можна отримати в день забігу з 08:30 у стартовому містечку на ВДНГ або завчасно за зазначеними адресами (адреси локацій доступні при реєстрації).

Онлайн-участь:

Бігти можна з будь-якого куточка світу: у місті, селі, парку, на набережній чи біговій доріжці.

Ви самостійно обираєте дистанцію.

Онлайн-реєстрація на сайті або за посиланням.

Корпоративна участь

До участі запрошуються представники бізнесу, профспілок, держструктур та інших організацій. Щоб взяти участь командою реєструйтеся за посиланням.

З питань корпоративної участі писати: n.arzamastseva@ffu.foundation.

Контакти для медіа та реєстрації

Сайт заходу: https://ffu.foundation/go-to-the-future

Онлайн-реєстрація: реєстрація учасників

Для медіа +38 097 698 53 13 (Олена Ровенчук) або @FFU_Go_to_the_future.

Go to the Future — це не просто забіг. Ваша участь та досягнення — можливість подякувати нашим захисникам і підтримати їх на шляху до нового життя з протезом. Реєструйтеся вже сьогодні! Покажемо об’єднану підтримку героям!

