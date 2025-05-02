Go to the Future - стартует благотворительный забег в поддержку бойцов

Благотворительный забег Go to the Future. Фото: Future for Ukraine

На территории киевского ВДНХ 8 июня состоится второе благотворительное событие Go to the Future, организованное фондом Future for Ukraine. Этот забег ставит целью не просто объединить неравнодушных, но и привлечь внимание к потребностям украинских защитников, которые пережили ампутацию, и собрать средства на их протезирование и социальную адаптацию.

Что известно о забеге Go to the Future

Мероприятие соберет вместе военных с протезами, параспортсменов, профессиональных бегунов, медийных личностей, лидеров мнений и просто всех, кто хочет поддержать раненых героев. Генеральным партнером выступает Medical Center Orthotics & Prosthetics — ведущий международный центр протезирования в Украине.

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Программа мероприятия:

08:00-09:30 — регистрация участников, выдача стартовых наборов с 8:30.

09:30-10:15 — командная "Эстафета единства" с участием военных с протезами, звезд и лидеров мнений.

10:30-11:30 — забеги на 5 км и 2 км для всех желающих.

После забега все участники будут награждены медалями.

Стартовые наборы можно получить в день забега с 08:30 в стартовом городке на ВДНХ или заблаговременно по указанным адресам (адреса локаций доступны при регистрации).

Онлайн-участие:

Бежать можно из любого уголка мира: в городе, селе, парке, на набережной или беговой дорожке.

Вы самостоятельно выбираете дистанцию.

Онлайн-регистрация на сайте или по ссылке.

Корпоративное участие

К участию приглашаются представители бизнеса, профсоюзов, госструктур и других организаций. Чтобы принять участие командой регистрируйтесь по ссылке.

По вопросам корпоративного участия писать: n.arzamastseva@ffu.foundation.

Контакты для медиа и регистрации

Сайт мероприятия: https://ffu.foundation/go-to-the-future

Онлайн-регистрация: регистрация участников

Для медиа +38 097 698 53 13 (Елена Ровенчук) или @FFU_Go_to_the_future.

Go to the Future — это не просто забег. Ваше участие и достижения — возможность поблагодарить наших защитников и поддержать их на пути к новой жизни с протезом. Регистрируйтесь уже сегодня! Покажем объединенную поддержку героям!

Напомним, недавно мы писали о выплатах военным. А также о бесплатных услугах для участников боевых действий.