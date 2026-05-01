Головна Актуально Go to the Future: триває реєстрація на третій щорічний благодійний забіг

Go to the Future: триває реєстрація на третій щорічний благодійний забіг

Дата публікації: 1 травня 2026 10:38
Забіг Go to the Future. Фото: пресслужба

7 червня у Києві на ВДНГ відбудеться щорічний благодійний біговий захід на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки — забіг "Go to the Future" від фонду Future for Ukraine.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

У Києві відбудеться забіг "Go to the Future"

Захід проводиться з 2024 року та вже третій рік поспіль об’єднує ветеранів, військових, спортсменів, аматорів, зірок шоу-бізнесу та всіх охочих підтримати людей, які проходять відновлення після ампутацій. Участь можлива соло, командою або онлайн з будь-якої країни. Забіг не передбачає змагального формату — його головна мета полягає в об’єднанні людей навколо підтримки ветеранів.

Реєстрація на подію вже відкрита за посиланням.

У програмі:

  • Зіркова естафета за участі ветеранів із протезами, громадських діячів, співаків і блогерів.
  • Забіг на 5 км та 2 км.
  • Дитячі дистанції 200 м і 400 м.
  • Також передбачена дистанція-сюрприз, про яку організатори повідомлять додатково в Instagram.

Ідея забігу базується на принципі прийняття різноманітності як ключової цінності сучасного суспільства. "Go to the Future" підкреслює, що тисячі військових і цивільних живуть із наслідками війни — ампутаціями, втратою зору, слуху та іншими травмами. Ветерани з протезами працюють, займаються спортом і живуть активним життям, а рівне ставлення є важливим для їхньої адаптації.

Протягом трьох років Future for Ukraine забезпечує функціональне протезування та реабілітацію українців, а також реалізує інформаційні кампанії про життя після ампутацій.

Серед проєктів — відеоробота "Маніфест сильних" про хореографа Олександра Чайку, який втратив ногу під час боїв за Попасну у 2022 році. Також у травні заплановано реліз нового відео про підготовку до забігу "Go to the Future-2026".

Минулого року подія зібрала понад 1500 учасників.

Реєстрація на "Go to the Future-2026" уже відкрита на сайті проєкту.

Участь для військовослужбовців та  ветеранів — безоплатна

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
