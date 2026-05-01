Go to the Future: продолжается регистрация на третий ежегодный благотворительный забег

Забег Go to the Future. Фото: пресс-служба

7 июня в Киеве на ВДНХ состоится ежегодное благотворительное беговое мероприятие в поддержку ветеранов, потерявших конечности — забег "Go to the Future" от фонда Future for Ukraine.

В Киеве состоится забег "Go to the Future"

Мероприятие проводится с 2024 года и уже третий год подряд объединяет ветеранов, военных, спортсменов, любителей, звезд шоу-бизнеса и всех желающих поддержать людей, которые проходят восстановление после ампутаций. Участие возможно соло, командой или онлайн из любой страны. Забег не предусматривает соревновательного формата — его главная цель заключается в объединении людей вокруг поддержки ветеранов.

В программе:

Звездная эстафета с участием ветеранов с протезами, общественных деятелей, певцов и блогеров.

Забег на 5 км и 2 км.

Детские дистанции 200 м и 400 м.

Также предусмотрена дистанция-сюрприз, о которой организаторы сообщат дополнительно в Instagram.

Идея забега базируется на принципе принятия разнообразия как ключевой ценности современного общества. "Go to the Future" подчеркивает, что тысячи военных и гражданских живут с последствиями войны — ампутациями, потерей зрения, слуха и другими травмами. Ветераны с протезами работают, занимаются спортом и живут активной жизнью, а равное отношение важно для их адаптации.

В течение трех лет Future for Ukraine обеспечивает функциональное протезирование и реабилитацию украинцев, а также реализует информационные кампании о жизни после ампутаций.

Среди проектов — видеоработа "Манифест сильных" о хореографе Александре Чайке, который потерял ногу во время боев за Попасную в 2022 году. Также в мае запланирован релиз нового видео о подготовке к забегу "Go to the Future-2026".

В прошлом году событие собрало более 1500 участников.

Регистрация на "Go to the Future-2026" уже открыта на сайте проекта.

Участие для военнослужащих и ветеранов — бесплатное!