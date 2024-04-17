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Greenville пропонує безпрецедентні умови придбання квартир в Києві

17 квітня 2024 15:53
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
До 10 травня нові умови придбання квартир в столичних житлових комплексах бізнес-класу Greenville Park та Greenville
ЖК Greenville. Фото: Greenville
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі

Девелоперська компанія Greenville пропонує до 10 травня нові умови придбання квартир в столичних житлових комплексах бізнес-класу Greenville Park та Greenville на Печерську.  

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Для тих, хто хоче придбати квартиру за 100% оплатою, передбачена максимальна знижка. 

А для тих, хто планує придбати житло у розстрочку компанія вперше впроваджує знижку до 10%. 

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ЖК Greenville. Фото: Greenville

"Ми мали відповідний запит від цільової аудиторії. Компанія намагається дослуховуватися до потреб та побажань наших клієнтів, отже ми впровадили безпрецедентні умови придбання квартир", — зазначає керівник департаменту продажів Greenville Kyiv Сусанна Караханян.   

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ЖК Greenville. Фото: Greenville

В ЖК Greenville на Печерську однокімнатну квартиру можна придбати від 70 тисяч у.о. Власник такої квартири житиме в сучасному комплексі в серці Києва та бачитиме з вікна мальовничу панораму Печерська. У новобудові є бізнес-зона для роботи, простір для вигулу домашніх тварин та лапомийка, багаторівневий підземний автопаркінг, дитяча ігрова кімната, колясочна, зона барбекю та розвинена інфраструктура навколо.     

В ЖК Greenville Park однокімнатна квартира коштуватиме від 90 тисяч у.о. Цей комплекс знаходиться на Подолі. Сучасний архітектурний стиль, функціональність та надзвичайна якість будматеріалів гарантують, що комплекс і через багато років не втрачатиме оригінальності та смаку. Це організований життєвий простір для роботи, дозвілля, виховання дітей та розвитку.    

  • ЖК Greenville. Фото: Greenville
    ЖК Greenville. Фото: Greenville
  • ЖК Greenville. Фото: Greenville
    ЖК Greenville. Фото: Greenville
  • ЖК Greenville. Фото: Greenville
    ЖК Greenville. Фото: Greenville
  • ЖК Greenville. Фото: Greenville
    ЖК Greenville. Фото: Greenville
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Концепція "місто в місті"

Обидва проєкти поєднує концепція "місто в місті", в основі якої лежать ідеї автономності життя всередині великого міста, людиноцентричності, безпеки та комфорту.   

Пропозиція діятиме до 10 травня. Кількість акційних квартир обмежена. 

За деталями можна звертатися у центри продажів або заповнити форму на сайті: 

Greenville Park: +380443447648   

Greenville на Печерську: +380443447620

Київ
нерухомість
будинок
квартира
ЖК

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