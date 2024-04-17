ЖК Greenville. Фото: Greenville

Девелоперская компания Greenville предлагает до 10 мая новые условия приобретения квартир в столичных жилых комплексах бизнес-класса Greenville Park и Greenville на Печерске.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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А для тех, кто планирует приобрести жилье в рассрочку, компания впервые внедряет скидку до 10%.

ЖК Greenville. Фото: Greenville

"Мы имели соответствующий запрос от целевой аудитории. Компания пытается прислушиваться к потребностям и пожеланиям наших клиентов, следовательно, мы внедрили беспрецедентные условия приобретения квартир", — отмечает руководитель департамента продаж Greenville Kyiv Сусанна Караханян.

ЖК Greenville. Фото: Greenville

В ЖК Greenville на Печерске однокомнатную квартиру можно приобрести от 70 тысяч у.е. Владелец такой квартиры будет жить в современном комплексе в сердце Киева и будет видеть из окна живописную панораму Печерска. В новостройке есть бизнес-зона для работы, пространство для выгула домашних животных и лапомойка, многоуровневый подземный автопаркинг, детская игровая комната, колясочная, барбекю и развитая инфраструктура вокруг.

В ЖК Greenville Park однокомнатная квартира обойдется от 90 тысяч у.е. Этот комплекс находится на Подоле. Современный архитектурный стиль, функциональность и чрезвычайное качество стройматериалов гарантируют, что комплекс и через много лет не будет терять оригинальность и вкус. Это организованное жизненное пространство для работы, досуга, воспитания и развития.

ЖК Greenville. Фото: Greenville

ЖК Greenville. Фото: Greenville

ЖК Greenville. Фото: Greenville

ЖК Greenville. Фото: Greenville 1/4 ​ 4

Концепция "город в городе"

Оба проекта совмещает концепция "город в городе", в основе которой лежат идеи автономности жизни внутри большого города, человекоцентричности, безопасности и комфорта.

Предложение будет действовать до 10 мая. Количество акционных квартир ограничено.

За деталями можно обращаться в центры продаж или заполнить форму на сайте:

Greenville Park: +380443447648

Greenville на Печерске: +380443447620