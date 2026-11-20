Діти в подорожі. Фото: Благодійний фонд "Антитіла".

Це діти, чиї батьки — побратими Тараса Тополі, Сергія Вусика та Дмитра Жолудя, загинули, захищаючи Україну у складі 130-го батальйону територіальної оборони. Музиканти гурту АНТИТІЛА служили пліч-о-пліч із татусями цих дітей на Київщині та Харківщині. Після загибелі побратимів Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь взяли на себе відповідальність опікуватися дітьми до досягнення ними повноліття.

Зараз під опікою БФ "Антитіла" 58 дітей.

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За останні три роки АНТИТІЛА провели п’ять таборів і реабілітаційних поїздок, зокрема до Карпат та Болгарії. Цього разу 16 дітей віком від 13 до 19 років провели два тижні у США в межах освітньо-реабілітаційної програми Благодійного фонду "Антитіла".

Діти в подорожі. Фото: Благодійний фонд "Антитіла".

Подорож охопила Міннеаполіс та Сент-Пол (штат Міннесота) та Чикаго (штат Іллінойс) і поєднала знайомство з американськими університетами, культурою, військовими та волонтерськими інституціями, а також насичену туристично- розважальну програму. Супроводжував дітей Дмитро Водовозов — барабанщик гурту АНТИТІЛА та Сергій Вусик співзасновник та музикант гурту.

Діти в подорожі. Фото: Благодійний фонд "Антитіла".

Серед особливих вражень — перебування у колишньому маєтку легенди світового баскетболу Майкла Джордана та поїздки на 9 суперкарах, зокрема Ferrari і Maserati. Програма також включала відвідування найбільшого парку розваг Міннесоти, участь в українських заходах до Дня Незалежності України, знайомство з різними культурами та кухнями світу.

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Водночас подорож мала насичену освітню складову: діти відвідали музеї науки й мистецтва в Міннеаполісі, Капітолій штату Міннесота у Сент-Полі, де дізналися про роботу суду присяжних, а також університети Чикаго, ознайомилися з навчальним процесом і студентським життям. Для підлітків, які розглядають можливість здобувати освіту у США, це стало нагодою побачити університетське середовище зсередини.

Окремий блок програми був присвячений військовій та гуманітарній тематиці. У Генеральному штабі 34-ї дивізії Національної гвардії США, історія якої бере початок у 1917 році, дітям розповіли про діяльність підрозділу, показали військову техніку, дали можливість покататися на автомобілях Humvee та скуштувати армійські сухпайки. У Protez Foundation підлітки дізналися, як виготовляють протези та як проходить реабілітація українських військових після важких поранень, а також поспілкувалися із захисниками.

Ще однією важливою подією стало відвідування волонтерського хабу, де діти долучилися до пакування гуманітарної допомоги та власноруч підготували 180 коробок для України.

"Ми давно мріяли організувати для дітей таку подорож і показати їм світ, відкрити нові горизонти та подарувати досвід, який залишиться з ними на все життя. Нам хотілося дати їм те, що обов’язково зробив би для них їхній тато, якби був поруч: нові можливості, яскраві враження та відчуття, що світ відкритий для них. Реалізувати цю мрію вдалося завдяки об’єднаній підтримці Благодійного Фонду Protez Foundation та її співзасновників – родини Градинар, всесвітньо відомих митців і благодійників, британської фан спільноти Antytila UK, а також партнерів і всіх небайдужих, хто долучився до збору коштів. Ми щиро вдячні кожному, хто став частиною цієї ініціативи. Адже за цією подорожжю – набагато більше, ніж просто поїздка до Америки. Це можливість для дітей побачити, відчути й повірити в те, що попереду на них чекає багато відкриттів і великих перспектив", — зазначає Тарас Тополя.

Напрямок підтримки дітей загиблих військовослужбовців фонд розвиває з 2022 року. Нині під опікою фонду перебувають 58 дітей. За роки спільних проєктів вони здружилися та сформували спільноту, у якій можуть розраховувати на підтримку одне одного.