Дети в путешествии. Фото: Благотворительный фонд "Антитела".

Это дети, чьи отцы — сослуживцы Тараса Тополи, Сергея Вусика и Дмитрия Жолудя — погибли, защищая Украину в составе 130-го батальона территориальной обороны. Музыканты группы АНТИТЕЛА служили бок о бок с отцами этих детей в Киевской и Харьковской областях. После гибели побратимов Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь взяли на себя ответственность заботиться о детях до достижения ими совершеннолетия.

Сейчас под опекой БФ "Антитела" находятся 58 детей.

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За последние три года "АНТИТЕЛА" провели пять лагерей и реабилитационных поездок, в частности в Карпаты и Болгарию. На этот раз 16 детей в возрасте от 13 до 19 лет провели две недели в США в рамках образовательно-реабилитационной программы Благотворительного фонда "Антитела".

Дети в путешествии. Фото: Благотворительный фонд "Антитела"

Поездка охватила Миннеаполис и Сент-Пол (штат Миннесота) и Чикаго (штат Иллинойс) и объединила знакомство с американскими университетами, культурой, военными и волонтерскими организациями, а также насыщенную туристическо-развлекательную программу. Детей сопровождали Дмитрий Водовозов — барабанщик группы "АНТИТЕЛА" — и Сергей Вусик, соучредитель и музыкант группы.

Дети в путешествии. Фото: Благотворительный фонд "Антитела"

Среди особо запомнившихся впечатлений — пребывание в бывшем поместье легенды мирового баскетбола Майкла Джордана и поездки на 9 суперкарах, в том числе Ferrari и Maserati. Программа также включала посещение крупнейшего парка развлечений Миннесоты, участие в украинских мероприятиях, приуроченных к Дню Независимости Украины, знакомство с различными культурами и кухнями мира.

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В то же время путешествие имело насыщенную образовательную составляющую: дети посетили музеи науки и искусства в Миннеаполисе, Капитолий штата Миннесота в Сент-Поле, где узнали о работе суда присяжных, а также университеты Чикаго, ознакомились с учебным процессом и студенческой жизнью. Для подростков, которые рассматривают возможность получения образования в США, это стало возможностью увидеть университетскую среду изнутри.

Отдельный блок программы был посвящен военной и гуманитарной тематике. В Генеральном штабе 34-й дивизии Национальной гвардии США, история которой берет начало в 1917 году, детям рассказали о деятельности подразделения, показали военную технику, дали возможность покататься на автомобилях Humvee и попробовать армейские сухпайки. В Protez Foundation подростки узнали, как изготавливают протезы и как проходит реабилитация украинских военных после тяжелых ранений, а также пообщались с защитниками.

Еще одним важным событием стало посещение волонтерского хаба, где дети присоединились к упаковке гуманитарной помощи и собственноручно подготовили 180 коробок для Украины.

"Мы давно мечтали организовать для детей такое путешествие и показать им мир, открыть новые горизонты и подарить опыт, который останется с ними на всю жизнь. Нам хотелось дать им то, что обязательно сделал бы для них их папа, будь он рядом: новые возможности, яркие впечатления и ощущение, что мир открыт для них. Реализовать эту мечту удалось благодаря совместной поддержке Благотворительного фонда Protez Foundation и его соучредителей — семьи Градинар, всемирно известных художников и благотворителей, британского фан-сообщества Antytila UK, а также партнеров и всех неравнодушных людей, присоединившихся к сбору средств. Мы искренне благодарны каждому, кто стал частью этой инициативы. Ведь за этим путешествием — гораздо больше, чем просто поездка в Америку. Это возможность для детей увидеть, почувствовать и поверить в то, что впереди их ждет много открытий и больших перспектив", — отмечает Тарас Тополя.

Направление поддержки детей погибших военнослужащих фонд развивает с 2022 года. Сейчас под опекой фонда находятся 58 детей. За годы совместных проектов они подружились и сформировали сообщество, в котором могут рассчитывать на поддержку друг друга.