Гурт Backstreet Boys вирушає в тур: заплановано концерт і в Дюссельдорфі

Гурт Backstreet Boys. Фото: пресслужба

Backstreet Boys, один із найвідоміших і найуспішніших гуртів усіх часів, оголосив про ексклюзивну серію з шести концертів у Дюссельдорфі наприкінці вересня 2026 року. З 25 вересня гурт презентуватиме свою грандіозну шоупрограму "Into The Millenium" на стадіоні "Меркур Шпіль-арена".

Про це інформує Новини.LIVE.

Гурт Backstreet Boys вирушає в тур

Дюссельдорф — єдиний європейський пункт зупинки Backstreet Boys. Гастролі під назвою "Homecoming: Live in Germany" знаменують особливе повернення до країни, яка 30 років тому подарувала культовому гурту їхній перший платиновий альбом "I’ll never break your heart".

Задовго до того, як вони стали світовим феноменом, гурт Backstreet Boys у Німеччині вперше усвідомив масштаби свого майбутнього статусу суперзірок, коли зустрівся з аудиторією, яка відразу ж сприйняла їхню музику. У перші роки гурт виступав у німецьких клубах, на фестивалях тощо. Ще до того, як решта світу звернула на них увагу, німецькі фани були серед перших, хто заповнював їхні концерти, замовляв сингли на радіо та стояв у чергах за автографами. Це було передчуттям успіху, який чекав на Backstreet Boys.

Гурт Backstreet Boys. Фото: пресслужба

Анонс серії концертів у Дюссельдорфі став продовженням безпрецедентного успіху гурту з шоу "Into The Millenium" у Лас-Вегасі, яке до цього часу відвідали сотні тисяч шанувальників на понад 20 виставах. Резиденція у "Sphere" отримала захоплені відгуки критиків.

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На фанатів, які відвідають "Homecoming: Live in Germany", чекає незабутнє враження, грандіозне святкування спадщини Backstreet Boys на стадіоні. Група оживить свій легендарний альбом Millennium, номінований на п’ять премій Греммі, включаючи улюблені класичні хіти, такі як "I Want It That Way" і "Larger Than Life", а також добірку своїх найбільших хітів.

Квитки на шоу 25, 26, 27, 29, 30 вересня та 2 жовтня: фанати отримають доступ до попереднього продажу для артистів з 12 грудня о 12:00. Реєстрація розпочнеться на Backstreetboys.com з 5 грудня.

Загальний попередній продаж розпочнеться 15 грудня о 12:00.

З огляду на понад 400 000 проданих квитків та шалений попит з боку фанатів з усього світу, гурт Backstreet Boys оголосив про десятий і водночас останній стадіонний концерт у рамках своєї резиденції на стадіоні "Меркур Шпіль-арена" в Дюссельдорфі.

Підтверджений додатковий концерт 7 жовтня доповнює вже існуючу серію концертів, яка розпочнеться 25 вересня, і таким чином знаменує десять історичних днів виступів Backstreet Boys у країні, де почалася їхня європейська історія успіху.

"Into The Millennium — Homecoming: Live in Germany" — це єдині європейські шоу Backstreet Boys у 2026 році, що робить цю резиденцію справжнім унікальним досвідом. З підтвердженою фінальною датою 7 жовтня фанати мають останній шанс побачити Backstreet Boys наживо в Європі у 2026 році.