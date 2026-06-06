Группа Backstreet Boys едет в тур: запланирован концерт и в Дюссельдорфе

Группа Backstreet Boys. Фото: пресс-служба

Backstreet Boys, одна из самых известных и успешных групп всех времен, объявила об эксклюзивной серии из шести концертов в Дюссельдорфе в конце сентября 2026 года. С 25 сентября группа представит свою грандиозную шоупрограмму "Into The Millenium" на стадионе "Меркур Шпиль-арена".

Об этом информирует Новини.LIVE.

Группа Backstreet Boys отправляется в тур

Дюссельдорф — единственный европейский пункт остановки Backstreet Boys. Гастроли под названием "Homecoming: Live in Germany" знаменуют особое возвращение в страну, которая 30 лет назад подарила культовой группе их первый платиновый альбом "I'll never break your heart".

Задолго до того, как они стали мировым феноменом, группа Backstreet Boys в Германии впервые осознала масштабы своего будущего статуса суперзвезд, когда встретилась с аудиторией, которая сразу же восприняла их музыку. В первые годы группа выступала в немецких клубах, на фестивалях и тому подобное. Еще до того, как остальной мир обратил на них внимание, немецкие фаны были среди первых, кто заполнял их концерты, заказывал синглы на радио и стоял в очередях за автографами. Это было предчувствием успеха, который ждал Backstreet Boys.

Группа Backstreet Boys. Фото: пресс-служба

Анонс серии концертов в Дюссельдорфе стал продолжением беспрецедентного успеха группы с шоу "Into The Millenium" в Лас-Вегасе, которое к этому времени посетили сотни тысяч поклонников на более чем 20 спектаклях. Резиденция в "Sphere" получила восторженные отзывы критиков.

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Фанатов, которые посетят "Homecoming: Live in Germany", ждет незабываемое впечатление, грандиозное празднование наследия Backstreet Boys на стадионе. Группа оживит свой легендарный альбом Millennium, номинированный на пять премий Грэмми, включая любимые классические хиты, такие как "I Want It That Way" и "Larger Than Life", а также подборку своих самых больших хитов.

Билеты на шоу 25, 26, 27, 29, 30 сентября и 2 октября: фанаты получат доступ к предварительной продаже для артистов с 12 декабря в 12:00. Регистрация начнется на Backstreetboys.com с 5 декабря.

Общая предварительная продажа начнется 15 декабря в 12:00.

Учитывая более 400 000 проданных билетов и огромный спрос со стороны фанатов со всего мира, группа Backstreet Boys объявила о десятом и одновременно последнем стадионном концерте в рамках своей резиденции на стадионе "Меркур Шпиль-арена" в Дюссельдорфе.

Подтвержденный дополнительный концерт 7 октября дополняет уже существующую серию концертов, которая начнется 25 сентября, и таким образом знаменует десять исторических дней выступлений Backstreet Boys в стране, где началась их европейская история успеха.

"Into The Millennium — Homecoming: Live in Germany" — это единственные европейские шоу Backstreet Boys в 2026 году, что делает эту резиденцию настоящим уникальным опытом. С подтвержденной финальной датой 7 октября фанаты имеют последний шанс увидеть Backstreet Boys вживую в Европе в 2026 году.