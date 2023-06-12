Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" зіграє свої кращі пісні та допоможе ЗСУ
Вже цього тижня гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" порадує одразу двома концертами. Прихильники гурту ще мають можливість потрапити на концерт 17 червня.
Про це йдеться на офіційній сторінці музикантів у Facebook.
Концерт на підтримку ЗСУ
Для поціновувачів їхньої творчості гурт підготував 2 різні програми та формати виступів, які відбудуться у КВЦ "Парковий". 15 червня — ексклюзивний концерт у супроводі оркестру, а 17 — рок-концерт у форматі фан-зони.
На 15 червня, зізнаються музиканти, у них вже солд-аут, а ось на 17 червня залишилося пара квитків.
"Зіграємо своїх кращих пісень і разом допоможемо Збройним Силам України. Кошти з придбаних вами квитків ми спрямуємо на купівлю авто та дронів для українських військових. Нам без вас вже ніяк! Побачимось", — запрошують музиканти гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".
"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" — український гурт, який має величезну армію фанатів. З перших днів війни хлопці займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст.
Нагадаємо, на офіційному YouTube-каналі Національної музичної премії YUNA відбулося оголошення імен артистів, які отримали нагороди. Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" переміг з піснею "24/02".
Раніше стало відомо, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" збирається до Японії. Музиканти відіграють перший концерт у цій країні, який матиме благодійний характер. А фронтмен гурту Сергій Танчинець нарешті побачиться з родиною.