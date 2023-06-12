Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" зіграє свої кращі пісні та допоможе ЗСУ

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Фото: facebook.com/bezobmezhenua

Вже цього тижня гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" порадує одразу двома концертами. Прихильники гурту ще мають можливість потрапити на концерт 17 червня.

Про це йдеться на офіційній сторінці музикантів у Facebook.

Читайте також:

Концерт на підтримку ЗСУ

Для поціновувачів їхньої творчості гурт підготував 2 різні програми та формати виступів, які відбудуться у КВЦ "Парковий". 15 червня — ексклюзивний концерт у супроводі оркестру, а 17 — рок-концерт у форматі фан-зони.

На 15 червня, зізнаються музиканти, у них вже солд-аут, а ось на 17 червня залишилося пара квитків.

Прихильники гурту ще мають можливість потрапити на концерт 17 червня. Фото: facebook.com/bezobmezhenua

"Зіграємо своїх кращих пісень і разом допоможемо Збройним Силам України. Кошти з придбаних вами квитків ми спрямуємо на купівлю авто та дронів для українських військових. Нам без вас вже ніяк! Побачимось", — запрошують музиканти гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" — український гурт, який має величезну армію фанатів. З перших днів війни хлопці займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст.

Нагадаємо, на офіційному YouTube-каналі Національної музичної премії YUNA відбулося оголошення імен артистів, які отримали нагороди. Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" переміг з піснею "24/02".

Раніше стало відомо, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" збирається до Японії. Музиканти відіграють перший концерт у цій країні, який матиме благодійний характер. А фронтмен гурту Сергій Танчинець нарешті побачиться з родиною.