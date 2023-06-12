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Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сыграет свои лучшие песни и поможет ВСУ

12 июня 2023 16:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сыграет свои лучшие песни и поможет ВСУ
Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Фото: facebook.com/bezobmezhenua
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Уже на этой неделе группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" порадует сразу двумя концертами. У поклонников группы еще есть возможность попасть на концерт 17 июня.

Об этом говорится на официальной странице музыкантов в Facebook.

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Для любителей их творчества группа подготовила 2 разные программы и форматы выступлений, которые состоятся в КВЦ "Парковый". 15 июня — эксклюзивный концерт в сопровождении оркестра, а 17 — рок-концерт в формате фан-зоны.

На 15 июня, признаются музыканты, у них уже солд-аут, а вот на 17 июня осталась пара билетов.

 

Поклонники группы еще имеют возможность попасть на концерт 17 июня. Фото: facebook.com/bezobmezhenua

"Сыграем свои лучшие песни и вместе поможем Вооруженным Силам Украины. Средства от приобретенных вами билетов мы направим на покупку авто и дронов для украинских военных. Нам без вас уже никак! Увидимся", — приглашают музыканты группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — украинская группа, у которой огромная армия фанатов. С первых дней войны ребята занимаются волонтерством и выступают с концертами перед военными и жителями освобожденных от оккупации городов.

Напомним, на официальном YouTube-канале Национальной музыкальной премии YUNA состоялось оглашение имен артистов, получивших награды. Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" победила с песней "24/02".

Ранее стало известно, что группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" собирается в Японию. Музыканты сыграют первый концерт в этой стране, который будет носить благотворительный характер. А фронтмен группы Сергей Танчинец наконец-то увидится с семьей.

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