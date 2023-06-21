Євробачення: TVORCHI разом з партнерами зібрали майже 12 мільйонів гривень на порятунок дітей

Гурт TVORCHI та прапор, розіграний на аукціоні. Фото: instagram.com/tvorchi_official/

Гурт TVORCHI долучився до кампанії, спрямованої на порятунок передчасно народжених дітей. Артисти разом з партнерами зібрали велику суму для доброї справи.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Сума перевершила очікування

Музиканти в рамках проєкту "Небайдужі рятують серця дітей" разом компанією платіжних технологій Visa та фандрейзинговою платформою UNITED24 та тисячами благодійників з України та світу зібрали кошти медичне обладнання для передчасно народжених дітей. Фінальна сума збору складає11 924 114 грн. На ці кошти будуть закуплені інкубатори інтенсивної терапії. Вони необхідні для передчасно народжених дітей, кількість яких в Україні зросла через стрес матерів, зумовлений війною.

При заявленій меті зібрати мінімум 10 млн грн, фінальна сума збору склала 11 924 114 грн.

"Ми раді, що важливе медичне обладнання, яке закуплять, допоможе нашим лікарям рятувати життя новонароджених українців у ці непрості часи. Ми хочемо, щоб кожне дитяче серце билось", — коментує дует TVORCHI.

Для того, щоб привернути увагу до збору, TVORCHI з’явились на Бірюзовій доріжці "Євробачення" у костюмах, на яких були вишиті імена, а також вага передчасно народжених українських дітей. Окрім цього, гурт розіграв серед донорів персональне музичне привітання та прапор із підписами учасників "Євробачення".

Нагадаємо, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2023 співачка Лорін стала єдиною учасницею, яка відмовилася підписати український прапор. Також зірка поводилась відсторонено щодо інших музикантів.

Раніше стало відомо, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" виступив з аншлаговими концертами у столиці. Музиканти зіграли свої відомі хіти та зібрали чималу суму для української армії.