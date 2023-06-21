Євробачення: TVORCHI разом з партнерами зібрали майже 12 мільйонів гривень на порятунок дітей

Группа TVORCHI и флаг, разыгранный на аукционе. Фото: instagram.com/tvorchi_official/

Группа TVORCHI присоединилась к кампании, направленной на спасение преждевременно рожденных детей. Артисты вместе с партнерами собрали большую сумму для доброго дела.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Сумма превзошла ожидания

Музыканты в рамках проекта "Неравнодушные спасают сердца детей" вместе с компанией платежных технологий Visa, фандрейзинговой платформой UNITED24 и тысячами благотворителей из Украины и мира собрали средства для медицинского оборудования для преждевременно рожденных детей. Финальная сумма сбора составляет11 924 114 грн. На эти средства будут закуплены инкубаторы интенсивной терапии. Они необходимы для преждевременно рожденных детей, количество которых в Украине выросло из-за стресса матерей, обусловленного войной.

При заявленной цели собрать минимум 10 млн. грн., финальная сумма сбора составила 11 924 114 грн.

"Мы рады, что важное медицинское оборудование поможет нашим врачам спасать жизнь новорожденных украинцев в эти непростые времена. Мы хотим, чтобы каждое детское сердце билось", — комментирует дуэт TVORCHI.

Чтобы привлечь внимание к сбору, TVORCHI появились на Бирюзовой дорожке "Евровидения" в костюмах, на которых были вышитые имена, а также вес преждевременно рожденных украинских детей. Кроме того, группа разыграла среди доноров персональное музыкальное поздравление и флаг с подписями участников "Евровидения".

Напомним, победительница песенного конкурса Евровидение-2023 певица Лорин стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг. Также звезда вела себя отстраненно по отношению к другим музыкантам.

Ранее стало известно, что группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выступила с аншлагавыми концертами в столице. Музыканты сыграли свои известные хиты и собрали большую сумму для украинской армии.