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Головна Актуально Гурт Ziferblat протестував розмінувальні машини ZMIY

Гурт Ziferblat протестував розмінувальні машини ZMIY

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 15:31
Ziferblat протестував розмінувальні машини ZMIY — триває збір коштів
Гурт Ziferblat. Фото: особисте

Учасники гурту Ziferblat — Даниїл і Валентин Лещинські та Федір Ходаков — відвідали полігон, де побачили в дії техніку для розмінування ZMIY, на яку спільно з Гуманітарним фондом Сергія Притули збирають кошти.

Музиканти ознайомилися з роботою саперів Державної спеціальної служби транспорту та протестували машини від компанії Rovertech.

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Ziferblat протестував розмінувальні машини ZMIY
Гурт Ziferblat. Фото: особисте

Наразі вже зібрано 1 848 699 гривень — це майже половина необхідної суми. Збір триває, долучитися можна за посиланням.

Український гурт Ziferblat протестував розмінувальні машини
Гурт Ziferblat. Фото: особисте

Сергій Притула військова техніка розмінування Ziferblat ZMIY
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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