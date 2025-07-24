Ziferblat протестував розмінувальні машини ZMIY — триває збір коштів

Гурт Ziferblat. Фото: особисте

Учасники гурту Ziferblat — Даниїл і Валентин Лещинські та Федір Ходаков — відвідали полігон, де побачили в дії техніку для розмінування ZMIY, на яку спільно з Гуманітарним фондом Сергія Притули збирають кошти.

Музиканти ознайомилися з роботою саперів Державної спеціальної служби транспорту та протестували машини від компанії Rovertech.

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Гурт Ziferblat. Фото: особисте

Наразі вже зібрано 1 848 699 гривень — це майже половина необхідної суми. Збір триває, долучитися можна за посиланням.