Ziferblat протестував розмінувальні машини ZMIY — триває збір коштів

Гурт Ziferblat протестував розмінувальні машини ZMIY
Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 15:31
Гурт Ziferblat. Фото: особисте
Учасники гурту Ziferblat — Даниїл і Валентин Лещинські та Федір Ходаков — відвідали полігон, де побачили в дії техніку для розмінування ZMIY, на яку спільно з Гуманітарним фондом Сергія Притули збирають кошти.
Музиканти ознайомилися з роботою саперів Державної спеціальної служби транспорту та протестували машини від компанії Rovertech.
Реклама
Читайте також:
Наразі вже зібрано 1 848 699 гривень — це майже половина необхідної суми. Збір триває, долучитися можна за посиланням.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама