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Главная Актуально Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY

Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 15:31
Ziferblat протестировал разминирующие машины ZMIY — продолжается сбор средств
Группа Ziferblat. Фото: личное

Участники группы Ziferblat — Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков — посетили полигон, где увидели в действии технику для разминирования ZMIY, на которую совместно с Гуманитарным фондом Сергея Притулы собирают средства.

Музыканты ознакомились с работой саперов Государственной специальной службы транспорта и протестировали машины от компании Rovertech.

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Группа Ziferblat. Фото: личное

Сейчас уже собрано 1 848 699 гривен — это почти половина необходимой суммы. Сбор продолжается, присоединиться можно по ссылке.

Український гурт Ziferblat протестував розмінувальні машини
Группа Ziferblat. Фото: личное

Сергей Притула военная техника разминирование Ziferblat ZMIY
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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