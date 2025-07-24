Ziferblat протестировал разминирующие машины ZMIY — продолжается сбор средств

Группа Ziferblat протестировала разминирующие машины ZMIY
Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 15:31
Группа Ziferblat. Фото: личное
Участники группы Ziferblat — Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков — посетили полигон, где увидели в действии технику для разминирования ZMIY, на которую совместно с Гуманитарным фондом Сергея Притулы собирают средства.
Музыканты ознакомились с работой саперов Государственной специальной службы транспорта и протестировали машины от компании Rovertech.
Реклама
Читайте также:
Сейчас уже собрано 1 848 699 гривен — это почти половина необходимой суммы. Сбор продолжается, присоединиться можно по ссылке.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама