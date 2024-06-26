Ілюстративне зображення. Фото: foxtrot

В українських реаліях, де відключення електроенергії стали вимушеною буденністю, портативні джерела живлення перетворилися на невід’ємну частину життя. Це змога залишатися на зв’язку, заряджати гаджети, а також живити критично важливі прилади, коли зникає доступ до електромережі.

Але як не переплатити та обрати те, що дійсно потрібно? Разом з експертами "Фокстрот" ми підготували конструктор рішень на різний бюджет. Ці умовні "пакети" стануть в нагоді жителям багатоквартирних будинків, де немає змоги встановити генератор, а також для бізнесів, де не потрібна робота потужних побутових приладів.

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Ілюстративне зображення. Фото: foxtrot

Це "стартовий" пакет для кожного, хто пережив блекаути 2022-2023 р, і хоче зробити невеличкий апдейт своїх девайсів.

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Ілюстративне зображення. Фото: foxtrot

портативна зарядна станція — без сумніву, сучасне, практичне і просте рішення. З її допомогою можна заживити роутер і забезпечити роботу побутової техніки залежно від її потужності. Якщо повербанки розраховані максимум на 20 000 mAh, станції містять від 40 до 100 000 mAh, чого вистачить для зарядки смартфона до 30 разів і ноутбука до 6-7 разів. Тому зарядна станція — це суттєве доповнення до вашої енергонезалежності.

Пропонуємо звернути увагу на такі позиції:

ECOFLOW RIVER 2 Max 512Wh, 140000mAh, 500W, яка може заряджатися з 0-80% за 50 хв і 0-100% за 60 хвилин. Та має розширений захист BMS для моніторингу напруги, струму і температури. Ви завжди будете готові до аварійних відключень електроенергії. За допомогою цієї станції ви зможете забезпечити роботу ноутбука, роутера, телевізора чи навіть холодильника. Наразі коштує 23 999 ₴ (замість 25 999 ₴).

Зарядна станція EcoFlow DELTA Max 1600 може живити пристрої потужністю до 3000 Вт. Це означає, що під час відключення електроенергії ви можете продовжувати живити свій холодильник, сушарку тощо. Також повністю заряджається за від 0 до 80% за 1 годину. Присутня велика кількість портів для заряджання гаджетів та 4 розетки для побутових приладів. Ціна — 52 999 ₴ (замість 55 199 ₴).

повербанк , який підійде для заряду кількох девайсів — телефону, планшету чи ноутбуку. Приміром, powerbank XO PR157 40000 mAh PD20W. Він може заряджати 4 пристрої одночасно та має захист від короткого замикання. Наявність вбудованого ліхтарик – приємний бонус. Ціна – 1299 ₴ (замість 1479 ₴).

, який підійде для заряду кількох девайсів телефону, планшету чи ноутбуку. Приміром, powerbank XO PR157 40000 mAh PD20W. Він може заряджати 4 пристрої одночасно та має захист від короткого замикання. Наявність вбудованого ліхтарик – приємний бонус. Ціна – 1299 ₴ (замість 1479 ₴). настільна лампа LEDVANCE Panan Disc Double LED, яку можна переміщувати туди, де необхідне світло. Перемикання яскравості за допомогою сенсорного датчика, а час роботи — до 5 годин. Ціна — 1 189 ₴ (замість 1369 ₴).

"ПРЕМІУМ": необмежені можливості, від 105 000 грн

Для тих, хто цінує автономність і мінімалізм у приладах, але хоче "вижати" з них максимум можливостей, варто придивитися до таких гаджетів. А за бажання можна доповнити цей "пакет" девайсами, згаданими вище.

зарядна станція ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh забезпечує потужність до 25 кВт·год — від живлення світла до екстремальних навантажень, які тривають кілька днів поспіль. Завдяки цьому ви захищені від будь-якої ситуації. Технологія зарядки X-Stream від EcoFlow не тільки швидка, але й безпечна. Система керування акумулятором забезпечує безпеку та довговічність, поки ви повністю зарядите DELTA Pro від стандартної розетки змінного струму за 1,9 години (105 999 ₴).

забезпечує потужність до 25 кВт·год — від живлення світла до екстремальних навантажень, які тривають кілька днів поспіль. Завдяки цьому ви захищені від будь-якої ситуації. Технологія зарядки X-Stream від EcoFlow не тільки швидка, але й безпечна. Система керування акумулятором забезпечує безпеку та довговічність, поки ви повністю зарядите DELTA Pro від стандартної розетки змінного струму за 1,9 години (105 999 ₴). гнучка сонячна панель EcoFlow 100W Solar Panel стане в нагоді для ідеального комбо з зарядною станцією. Вона розроблена для встановлення на нерівних поверхнях даху та навіть автомобіля. Потужність 100 Вт, що дозволяє швидко генерувати сонячну енергію, навіть під час дощу. Гнучка панель підходить до будь-якої станції, забезпечуючи додаткову автономність (6 192 ₴, замість 6 379 ₴).

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*Тут і далі ціни актуальні на момент публікації статті.