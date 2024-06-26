Иллюстративный образ. Фото: foxtrot

В украинских реалиях, где отключения электроэнергии стали вынужденной обыденностью, портативные источники питания превратились в неотъемлемую часть жизни. Это может оставаться на связи, заряжать гаджеты, а также питать критически важные приборы, когда исчезает доступ к электросети.

Но как не переплатить и выбрать то, что действительно нужно? Вместе с экспертами Фокстрота мы подготовили конструктор решений на разный бюджет. Эти условные "пакеты" пригодятся жителям многоквартирных домов, где нет возможности установить генератор, и для бизнесов, где не нужна работа мощных бытовых приборов.

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Иллюстративное изображение. Фото: foxtrot

Это "стартовый" пакет для каждого, кто пережил блекауты 2022-2023 г., и хочет совершить небольшой апдейт своих девайсов.

"КОМФОРТ": для базовых нужд от 24 000 до 55 000 грн

Иллюстративное изображение. Фото: foxtrot

портативная зарядная станция — без сомнения, современное, практичное и простое решение. С ее помощью можно питать роутер и обеспечить работу бытовой техники в зависимости от ее мощности. Если повербанки рассчитаны максимум на 20 000 mAh, станции содержат от 40 до 100 000 mAh, чего достаточно для зарядки смартфона до 30 раз и ноутбука до 6-7 раз. Поэтому зарядная станция – это существенное дополнение к вашей энергонезависимости.

Предлагаем обратить внимание на следующие позиции:

ECOFLOW RIVER 2 Max 512Wh, 140000mAh, 500W, которая может заряжаться с 0-80% за 50 мин и 0-100% за 60 минут. Имеет расширенную защиту BMS для мониторинга напряжения, тока и температуры. Вы всегда будете готовы к аварийным отключениям электроэнергии. С помощью этой станции вы сможете обеспечить работу ноутбука, роутера, телевизора или холодильника. Сейчас стоит 23 999 ₴ (вместо 25 999 ₴).

Зарядная станция EcoFlow DELTA Max 1600 может питать устройства мощностью до 3000 Вт. Это означает, что при отключении электроэнергии вы можете продолжать питать свой холодильник, сушилку и т.д. Также полностью заряжается от 0 до 80% за 1 час. Присутствует большое количество портов для зарядки гаджетов и 4 розетки для бытовых приборов. Цена — 52 999 ₴ (вместо 55 199 ₴).

повербанк , который подойдет для заряда нескольких девайсов — телефона, планшета или ноутбука. К примеру, powerbank XO PR157 40000 mAh PD20W. Он может заряжать 4 устройства одновременно и имеет защиту от короткого замыкания. Наличие встроенного фонарик — приятный бонус. Цена — 1299 ₴ (вместо 1479 ₴).

, который подойдет для заряда нескольких девайсов — телефона, планшета или ноутбука. К примеру, powerbank XO PR157 40000 mAh PD20W. Он может заряжать 4 устройства одновременно и имеет защиту от короткого замыкания. Наличие встроенного фонарик — приятный бонус. Цена — 1299 ₴ (вместо 1479 ₴). настольная лампа LEDVANCE Panan Disc Double LED, которую можно перемещать туда, где необходим свет. Переключение яркости с помощью сенсорного датчика, а время работы — до 5 часов. Цена — 1 189 ₴ (вместо 1369 ₴).

"ПРЕМИУМ": неограниченные возможности, от 105 000 грн

Для тех, кто ценит автономность и минимализм в приборах, но хочет выжать из них максимум возможностей, стоит присмотреться к таким гаджетам. А при желании можно дополнить этот "пакет" девайсами, упомянутыми выше.

зарядная станция ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh обеспечивает мощность до 25 кВтч — от питания света до экстремальных нагрузок, которые продолжаются несколько дней подряд. Благодаря этому вы защищены от любой ситуации. Технология зарядки X-Stream от EcoFlow не только быстра, но и неопасна. Система управления аккумулятором обеспечивает безопасность и долговечность, пока вы полностью зарядите DELTA Pro от стандартной розетки переменного тока за 1,9 часа (105 999 ₴).

обеспечивает мощность до 25 кВтч — от питания света до экстремальных нагрузок, которые продолжаются несколько дней подряд. Благодаря этому вы защищены от любой ситуации. Технология зарядки X-Stream от EcoFlow не только быстра, но и неопасна. Система управления аккумулятором обеспечивает безопасность и долговечность, пока вы полностью зарядите DELTA Pro от стандартной розетки переменного тока за 1,9 часа (105 999 ₴). гибкая солнечная панель EcoFlow 100W Solar Panel пригодится для идеального комбо с зарядной станцией. Она предназначена для установки на неровных поверхностях крыши и даже автомобиля. Мощность 100 Вт, что позволяет быстро генерировать солнечную энергию даже во время дождя. Гибкая панель подходит к любой станции, обеспечивая дополнительную автономность (6 192 ₴, вместо 6 379 ₴).

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Справка. Техноритейлер Фокстрот — один из крупнейших омниканальных продавцов бытовой техники и электроники в Украине. Компания оперирует 124 работающими магазинами в 67 городах, в том числе в прифронтовых Херсоне, Краматорске, Славянске и Покровске, онлайн-площадкой Foxtrot.ua и одноименным мобильным приложением.



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