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Як бізнес допомагає розвивати інклюзивний спорт в Україні

7 березня 2025 13:52
Карина Приходько - Редактор
Інклюзивний спорт в Україні — як бізнес допомагає розвивати
Футбольний клуб "Шахтар Сталеві". Фото: пресслужба
Карина Приходько - Редактор

Через війну близько 300 тисяч отримали інвалідність. Це стосується як військових, так і цивільних. Попри це багато людей продовжують займатися спортом, адже він став мотивацією та інструментом для покращення якості життя. 

Розвиток інклюзивного спорту в Україні

За даними фахівців, під час регулярних тренувань реабілітація відбувається на 30% швидше, адже хронічний біль знижується наполовину, а м'язи стають більш гнучкими. Крім цього, спорт дуже покращує психоемоційний стан та допомагає боротися з високим рівнем стресу і тривоги. 

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Для того, аби спорт був доступним кожному, в Україні створили ініціативу "Рух заради майбутнього". Футбольний клуб "Шахтар Сталеві" став її флагманом, адже команда — чудовий приклад того, як спорт допомагає людям після важких травм та з ампутаціями продовжувати жити в русі. 

Так, від початку  створення команди, "Сталеві" провели 12 спарингів, 104 тренувальні сесії та дебютували на першому в Україні турнірі з ампфутболу в межах "Ліги Дужих".

Керівник відділу маркетингу "Heel" Євген Філонов зазначив, що зараз найважливіше підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. За його словами, ті, хто поставив на кін найдорожче, повинні відчувати повагу в суспільстві та мати можливість жити повноцінним життям. 

За даними Мінсоцполітики, в Україні офіційно понад 3 мільйони людей з інвалідністю, для багатьох з яких, спорт роками був чимось недоступним. Однак повернення до активного життя можливе, якщо є підтримка та належні умови. Саме це доводить досвід "Сталевих". 

"Підтримка тих, хто вірить у нас, додає нам сил боротися не лише на полі, а й у житті. У нашій команді кожен знає, що таке втрачати й починати заново. Це непросто, але коли ми виходимо на поле, ми знову сильні, ми разом. Найважливіше — знати, що ти не один і в жодному разі не зупинятися", — наголосив воротар команди "Шахтар Сталеві" Богдан Молочко. 

COVID-паспорта ветерани інвалідність війна в Україні поранення

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