Инклюзивный спорт в Украине — как бизнес помогает развивать инклюзивный спорт

Футбольный клуб "Шахтер Стальные". Фото: пресс-служба

Из-за войны около 300 тысяч получили инвалидность. Это касается как военных, так и гражданских. Несмотря на это многие люди продолжают заниматься спортом, ведь он стал мотивацией и инструментом для улучшения качества жизни.

Развитие инклюзивного спорта в Украине

По данным специалистов, во время регулярных тренировок реабилитация происходит на 30% быстрее, ведь хроническая боль снижается наполовину, а мышцы становятся более гибкими. Кроме этого, спорт очень улучшает психоэмоциональное состояние и помогает бороться с высоким уровнем стресса и тревоги.

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Для того чтобы спорт был доступным каждому, в Украине создали инициативу "Движение ради будущего". Футбольный клуб "Шахтер Сталевые" стал ее флагманом, ведь команда — прекрасный пример того, как спорт помогает людям после тяжелых травм и с ампутациями продолжать жить в движении.

Так, с начала создания команды, "Сталевые" провели 12 спаррингов, 104 тренировочные сессии и дебютировали на первом в Украине турнире по ампфутболу в рамках "Лиги Сильных".

Руководитель отдела маркетинга "Heel" Евгений Филонов отметил, что сейчас важнее всего поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается. По его словам, те, кто поставил на кон самое дорогое, должны чувствовать уважение в обществе и иметь возможность жить полноценной жизнью.

По данным Минсоцполитики, в Украине официально более 3 миллионов людей с инвалидностью, для многих из которых, спорт годами был чем-то недоступным. Однако возвращение к активной жизни возможно, если есть поддержка и надлежащие условия. Именно это доказывает опыт "Стальных".

"Поддержка тех, кто верит в нас, придает нам сил бороться не только на поле, но и в жизни. В нашей команде каждый знает, что такое терять и начинать заново. Это непросто, но когда мы выходим на поле, мы снова сильны, мы вместе. Самое важное — знать, что ты не один и ни в коем случае не останавливаться", — подчеркнул вратарь команды "Шахтер Стальные" Богдан Молочко.