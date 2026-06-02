Як бізнес навчився інвестувати всупереч усьому: підсумки Forbes Money

28 травня відбулася головна зустріч тих, хто приймає рішення про примноження капіталу в Україні, — конференція Forbes Money.

Понад 300 гостей – CEO, CFO, власники бізнесів, інвестори та представники держави – зібралися, щоб обговорити ключове: де сьогодні заробляють, де втрачають і як фундаментально змінюються правила гри в українській економіці.

Головний лейтмотив заходу можна описати однією фразою: український бізнес перестав чекати ідеального моменту. Ось про що говорили лідери ринку зі сцени Forbes Money.

Філософія нескінченної гри: чому гіганти більше не чекають

Найбільші гравці українського ринку, такі як "Київстар", ОККО та "Метінвест", здійснили фундаментальний поворот у своєму стратегічному плануванні. Вони більше не закладають дату завершення війни у свої фінансові моделі.

Замість очікування "ідеального моменту" компанії інвестують сотні мільйонів доларів у розвиток інфраструктури, логістику та нові продукти так, ніби поточні умови — це константа.

Це не сліпий ризик, а тверезий розрахунок: зупинка розвитку сьогодні означає втрату ринку завтра. Нова філософія українського бізнесу базується на принципі: стійкість створюється через дію, а не через вичікування.

Шведський прецедент: система, що генерує "єдинорогів"

Як маленька країна без надлишку ресурсів може стати економічним лідером? Мікаель Бьоркнерт, СЕО ПриватБанку, навів показовий приклад Швеції. Ще 30 років тому вона вважалася економічним "пацієнтом Європи", а сьогодні продукує більше IPO, ніж Іспанія, Італія та Німеччина разом узяті.

Головний секрет цієї трансформації полягає не в унікальних геніях, а у створенні ефективної та прозорої системи, яка стимулює розвиток бізнесу.

Держава та бізнес: гроші є, головне — правила гри

Щороку держава виділяє 35–40 млрд грн на підтримку підприємництва. У 2026 році до цієї суми додають ще пів мільярда цільових коштів на енергетику.

Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України, розповів про те, які програми реально працюють сьогодні. Окремий фокус — на здешевленні кредитів і компенсації капітальних інвестицій (CAPEX) через податкові механізми, що може суттєво змінити правила гри на ринку та стимулювати внутрішнього інвестора.

Енергетика: Україна як найцікавіший ринок континенту

Інвестори починають дивитися на українську енергетику не лише крізь призму ризиків, а як на колосальну можливість. Представники Dragon Capital, Horizon Capital, BGV та "Еней" навели вражаючі факти:

в Україні є локації з найкращим вітром у Європі;

побудувати вітропарк тут можна лише за 10 місяців (для порівняння: у Польщі цей процес триває близько п’яти років);

головна умова успіху — вміння правильно структурувати угоду та залучати партнерів.

Етика капіталу: парадокс у Євангелії та обов'язок бізнесу

Незвичним, але вкрай глибоким фіналом конференції став виступ Любомира Яворського, патріаршого економа УГКЦ. Він розкрив парадокс капіталу в Євангелії, який точно описує дилему сучасного бізнесу.

З одного боку, Писання застерігає: "Не можна служити Богу і мамоні" (робити гроші своїм ідолом). З іншого – Ісус жорстко засудив слугу, який через страх просто закопав свій талант (гроші) у землю й нічого з ним не зробив.

Головний інсайт виступу: гроші самі по собі не є гріхом. Справжній гріх – піддатися страху, заморозити капітал і не змусити його працювати на щось більше за себе. У наших реаліях це може означати інвестувати, створювати робочі місця, сплачувати податки та підтримувати країну.

Конференція Forbes Money чітко засвідчила: український ринок остаточно перейшов від шокової адаптації до формування нової філософії існування. Коли лідери індустрій інвестують сотні мільйонів доларів без прив'язки до дати завершення війни, а міжнародні фонди бачать в українській енергетиці найперспективніший майданчик континенту, це вже не просто бізнес-розрахунок, це свідомий вибір на користь дії.

Сьогодні кожен інвестований в Україну ресурс, кожна побудована в рекордні терміни вітротурбіна, кожне збережене робоче місце – це реальне розв'язання парадокса капіталу. Війна стала константою, але константою стала й готовність українського бізнесу будувати всупереч усьому. І цей рух уже не зупинити.