Как бизнес научился инвестировать вопреки всему: итоги Forbes Money

Дата публикации 2 июня 2026 13:00
Forbes Money. Фото: Forbes

28 мая состоялась главная встреча тех, кто принимает решения о приумножении капитала в Украине, — конференция Forbes Money.

Более 300 гостей — CEO, CFO, владельцы бизнесов, инвесторы и представители государства — собрались, чтобы обсудить ключевое: где сегодня зарабатывают, где теряют и как фундаментально меняются правила игры в украинской экономике.

Главный лейтмотив мероприятия можно описать одной фразой: украинский бизнес перестал ждать идеального момента. Вот о чем говорили лидеры рынка со сцены Forbes Money.

Философия бесконечной игры: почему гиганты больше не ждут

Крупнейшие игроки украинского рынка, такие как "Киевстар", ОККО и "Метинвест", совершили фундаментальный поворот в своем стратегическом планировании. Они больше не закладывают дату завершения войны в свои финансовые модели.

Вместо ожидания "идеального момента" компании инвестируют сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры, логистику и новые продукты так, будто текущие условия — это константа.

Это не слепой риск, а трезвый расчет: остановка развития сегодня означает потерю рынка завтра. Новая философия украинского бизнеса базируется на принципе: устойчивость создается через действие, а не через выжидание.

Шведский прецедент: система, генерирующая "единорогов"

Как маленькая страна без избытка ресурсов может стать экономическим лидером? Микаэль Бьоркнерт, СЕО ПриватБанка, привел показательный пример Швеции. Еще 30 лет назад она считалась экономическим "пациентом Европы", а сегодня производит больше IPO, чем Испания, Италия и Германия вместе взятые.

Главный секрет этой трансформации заключается не в уникальных гениях, а в создании эффективной и прозрачной системы, которая стимулирует развитие бизнеса.

Государство и бизнес: деньги есть, главное — правила игры

Ежегодно государство выделяет 35-40 млрд грн на поддержку предпринимательства. В 2026 году к этой сумме добавляют еще полмиллиарда целевых средств на энергетику.

Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, рассказал о том, какие программы реально работают сегодня. Отдельный фокус — на удешевлении кредитов и компенсации капитальных инвестиций (CAPEX) через налоговые механизмы, что может существенно изменить правила игры на рынке и стимулировать внутреннего инвестора.

Энергетика: Украина как самый интересный рынок континента

Инвесторы начинают смотреть на украинскую энергетику не только сквозь призму рисков, а как на колоссальную возможность. Представители Dragon Capital, Horizon Capital, BGV и "Эней" привели впечатляющие факты:

  • в Украине есть локации с лучшим ветром в Европе;
  • построить ветропарк здесь можно всего за 10 месяцев (для сравнения: в Польше этот процесс длится около пяти лет);
  • главное условие успеха — умение правильно структурировать сделку и привлекать партнеров.

Этика капитала: парадокс в Евангелии и обязанность бизнеса

Необычным, но крайне глубоким финалом конференции стало выступление Любомира Яворского, патриаршего эконома УГКЦ. Он раскрыл парадокс капитала в Евангелии, который точно описывает дилемму современного бизнеса.

С одной стороны, Писание предостерегает: "Нельзя служить Богу и мамоне" (делать деньги своим идолом). С другой — Иисус жестко осудил слугу, который из-за страха просто закопал свой талант (деньги) в землю и ничего с ним не сделал.

Главный инсайт выступления: деньги сами по себе не являются грехом. Настоящий грех — поддаться страху, заморозить капитал и не заставить его работать на что-то большее, чем себя. В наших реалиях это может означать инвестировать, создавать рабочие места, платить налоги и поддерживать страну.

Конференция Forbes Money четко показала: украинский рынок окончательно перешел от шоковой адаптации к формированию новой философии существования. Когда лидеры индустрий инвестируют сотни миллионов долларов без привязки к дате завершения войны, а международные фонды видят в украинской энергетике самую перспективную площадку континента, это уже не просто бизнес-расчет, это сознательный выбор в пользу действия.

Сегодня каждый инвестированный в Украину ресурс, каждая построенная в рекордные сроки ветротурбина, каждое сохраненное рабочее место — это реальное решение парадокса капитала. Война стала константой, но константой стала и готовность украинского бизнеса строить вопреки всему. И это движение уже не остановить.

Украина бизнес Forbes Ukraine
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
