Як будувати бізнес попри війну та де брати ресурс: підсумки четвертого Саміту CEO від Forbes Ukraine

Четвертий Саміт CEO від Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

1 жовтня в Києві відбувся четвертий Саміт CEO від Forbes Ukraine. Захід об'єднав лідерів українського бізнесу, аби обговорити ключове питання сьогодення: як розбудовувати компанії в умовах виснажливої війни, зберігаючи енергію лідерів, команд та організацій.

"Серед усіх підприємців, з якими я близько знайомий, я не побачив жодного, хто б здався", — каже співзасновник "Нової пошти" В'ячеслав Климов. Серед них є люди з мільйонними збитками, які продовжують працювати попри втрати.

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"Перебудова операційної моделі зараз не обов’язково є деградацією або втратою ефективності", — вважає Климов. Децентралізуючи систему "Нової пошти" через російські атаки, команда знаходить можливості зробити процеси ефективнішими.

Четвертий Саміт CEO від Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

Блок 1. Енергія лідера

У блоці про енергію лідера досвідом поділилися Роман Янович, CEO Nestlé в Україні та Молдові, та Христина Ковтун, CEO "ЕКО маркет". Вони – новачки у ролі СЕО: обоє очолили компанії у 2026 році. Перші 100 днів Янович присвятив перебудові відносин із колегами. Його головні завдання — зберегти ефективність бізнесу та впевненість глобального офісу в доцільності інвестицій в Україну. Пріоритети Ковтун — синхронізація команди, стратегічний напрям і невеликі перемоги, які допомагають людям бачити результат.

Про баланс між короткою й довгою дистанціями, поточною роботою та змінами, швидкістю й точністю, результатом і турботою говорив президент "Київстару" Олександр Комаров. Кожні чотири місяці компанія оновлює прогнози до кінця року, на наступні 12 місяців і на три роки.

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Як керівнику не перетворитися на функцію, обговорили CEO IDS Ukraine Марко Ткачук і засновник MacPaw Олександр Косован. Стан лідера впливає на управління людьми, а турбота про себе стає такою самою відповідальністю, як управління бізнесом, — підсумувала модераторка Наталія Кадя.

Учасники Саміту CEO від Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

Блок 2. Енергія команди

Другий блок присвятили енергії команди. "Задача роботодавця — створити умови й дати можливості", — наголосив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фонд компенсує працівникам відвідування психолога, але підтримка не обмежується оплатою: якщо людина має консультацію в робочий час, завдання команди – залишити їй це вікно вільним від зустрічей.

У розмові із засновницею Школи управлінської думки Оленою Жильцовою CEO robota.ua Валерій Решетняк розповів: команду мотивує її затребуваність у подоланні кадрового дефіциту. CEO "Цитрусу" Артем Шевченко наголосив на зв’язку особистих прагнень працівників із цілями компанії.

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Учасники Саміту CEO від Forbes Ukraine обговорюють важливі теми. Фото: Forbes Ukraine

Блок 3. Енергія організацій

Третій блок присвятили енергії організацій. Засновник ghSMART Джефф Смарт поділилися порадами з власного бестселера "Хто. Як наймати найкращих". Зокрема, рекомендував системно залучати кандидатів через власних працівників: вони знають людей, яких можуть рекомендувати.

Про роль CEO з Ренатою Дельпорте говорили CEO девелопера РІЕЛ Олексій Зозуля та CEO групи компаній "Асканія" Сергій Жила. Зозуля мріяв стати архітектором і екскурсоводом; собі на початку кар’єри порадив би не вагатися й більше вивчати теорію. Жила хотів бути письменником і знайшов у роботі CEO поєднання системності та творчості. Його порада: "Наймай голодних людей" — тих, хто прагне щось довести собі та світу.

Завершив саміт засновник "Хартії" Всеволод Кожемяко, подякувавши підприємцям, які продовжують працювати й інвестувати, та наголосивши на взаємній підтримці бізнесу й війська. "Я впевнений, що майбутнє буде за нами", — сказав він.