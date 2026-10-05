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Главная Актуально Как строить бизнес несмотря на войну: итоги четвертого Саммита CEO от Forbes Ukraine

Как строить бизнес несмотря на войну: итоги четвертого Саммита CEO от Forbes Ukraine

Ua ru
5 октября 2026 21:35
Как развивать бизнес в условиях войны и где найти ресурсы: итоги четвертого саммита CEO от Forbes Ukraine
Четвертый саммит CEO от Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

1 октября в Киеве состоялся четвертый Саммит CEO от Forbes Ukraine. Мероприятие собрало лидеров украинского бизнеса, чтобы обсудить ключевой вопрос сегодняшнего дня: как развивать компании в условиях изнурительной войны, сохраняя энергию лидеров, команд и организаций.

"Среди всех предпринимателей, с которыми я близко знаком, я не увидел ни одного, кто бы сдался", — говорит соучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов. Среди них есть люди с миллионными убытками, которые продолжают работать, несмотря на потери.

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"Перестройка операционной модели сейчас не обязательно означает ухудшение или потерю эффективности", — считает Климов. Децентрализуя систему "Новой почты" из-за российских атак, команда находит возможности сделать процессы более эффективными.

Саміту CEO від Forbes Ukraine
Четвёртый саммит CEO от Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

Блок 1. Энергия лидера

В блоке, посвященном энергии лидера, своим опытом поделились Роман Янович, CEO Nestlé в Украине и Молдове, и Кристина Ковтун, CEO "ЭКО маркет". Они — новички в роли CEO: оба возглавили компании в 2026 году. Первые 100 дней Янович посвятил перестройке отношений с коллегами. Его главные задачи — сохранить эффективность бизнеса и уверенность глобального офиса в целесообразности инвестиций в Украину. Приоритеты Ковтун — синхронизация команды, стратегическое направление и небольшие победы, которые помогают людям видеть результат.

О балансе между короткой и длинной дистанциями, текущей работой и изменениями, скоростью и точностью, результатом и заботой говорил президент "Киевстара" Александр Комаров. Каждые четыре месяца компания обновляет прогнозы до конца года, на следующие 12 месяцев и на три года.

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Как руководителю не превратиться в "функцию", обсудили CEO IDS Ukraine Марко Ткачук и основатель MacPaw Александр Косован. Состояние лидера влияет на управление людьми, а забота о себе становится такой же ответственностью, как и управление бизнесом, — подытожила модератор Наталья Кадя.

Четвертий Саміт CEO від Forbes Ukraine
Участники Саммита CEO от Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

Блок 2. Энергия команды

Второй блок был посвящен энергии команды. "Задача работодателя — создать условия и предоставить возможности", — подчеркнул руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фонд компенсирует сотрудникам посещение психолога, но поддержка не ограничивается оплатой: если у человека запланирована консультация в рабочее время, задача команды — освободить для него это время от встреч.

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Forbes Ukraine
Участники Саммита CEO от Forbes Ukraine обсуждают важные темы. Фото: Forbes Ukraine

Блок 3. Энергия организаций

Третий блок был посвящен энергии организаций. Основатель ghSMART Джефф Смарт поделился советами из своего бестселлера "Кто. Как нанимать лучших". В частности, он рекомендовал системно привлекать кандидатов через собственных сотрудников: они знают людей, которых могут порекомендовать.

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Завершил саммит основатель "Хартии" Всеволод Кожемяко, поблагодарив предпринимателей, которые продолжают работать и инвестировать, и подчеркнув важность взаимной поддержки бизнеса и армии. "Я уверен, что будущее за нами", — сказал он.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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