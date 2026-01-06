Відео
Як читати етикетки продуктів правильно?

Дата публікації: 6 січня 2026 14:27
Як читати етикетки продуктів правильно?
Жінка в магазині вивчає етикетку. Фото: ілюстративне

Етикетка на упаковці — це паспорт продукту. Вона розповідає про склад, термін придатності та харчову цінність. Але багато покупців ігнорують цю інформацію або не розуміють, що саме шукати.

Навчитися читати етикетки нескладно. Це допоможе обирати якісні продукти та уникати непотрібних добавок. Завітавши до магазину FOZZY у Рівному чи будь-якому іншому місті, приділіть хвилину вивченню упаковки — це того варте.

З чого почати?

Насамперед дивіться на список інгредієнтів. Вони вказані в порядку убування: чого найбільше, те варто першим.

У натуральному йогурті на першому місці має бути молоко, а не цукор або крохмаль. У соку — фрукти, а не вода з ароматизаторами. Короткий склад зазвичай кращий за довгий.

Цукор і його маскування

Виробники часто приховують цукор під різними назвами: глюкозний сироп, фруктоза, мальтодекстрин, декстроза. Усе це — цукор у різних формах. Дивіться на загальну кількість вуглеводів. Якщо в продукті більше 15 грамів цукру на 100 грамів — це багато.

Написи "без цукру" не завжди означають користь. Замість нього можуть використовувати підсолоджувачі.

Жири

На етикетці вказують загальну кількість жирів та їхні види.

Трансжири — найшкідливіші для організму. Шукайте слова "гідрогенізовані" або "частково гідрогенізовані олії" на етикетках. Таких продуктів краще уникати.

Корисні жири містяться в горіхах, рибі, рослинних оліях. Їхню кількість теж зазначено на упаковці.

Е-добавки

Буква Е позначає європейську систему кодифікації добавок. Не всі з них шкідливі.

Е300 — це звичайна аскорбінова кислота (вітамін С).

Е440 — пектин із яблук. Е160 — каротин із моркви.

Остерігатися варто деяких барвників (Е102, Е110), консервантів (Е211, Е220) і підсилювачів смаку (Е621). Але в розумних кількостях більшість добавок безпечні.

Термін придатності та умови зберігання

Перевіряйте не тільки дату виробництва, а й умови зберігання. Деякі продукти псуються швидко після відкриття. "Придатний до" означає кінцеву дату вживання.

Дивіться, за якої температури зберігати продукт. Порушення умов скорочує реальний термін придатності.

Харчова цінність

Калорійність вказана на 100 грамів продукту. Перерахуйте на реальну порцію, яку плануєте з'їсти.

Звертайте увагу на вміст солі (натрію). Дорослій людині достатньо 5 грамів солі на день, а багато готових продуктів містять денну норму в одній порції.

Маркетингові хитрощі

Написи "натуральний", "фермерський", "еко" не регулюються суворо. Це може бути просто рекламним ходом.

"Без ГМО" на солі або воді — маркетинг, адже в цих продуктах ГМО бути не може.

"Легкий" або "фітнес" не завжди означає низькокалорійний. Читайте склад і харчову цінність.

Уміння читати етикетки робить вас усвідомленим покупцем. Приділяйте цьому кілька хвилин під час кожної покупки — з часом це стане звичкою, і ви навчитеся швидко визначати якісні продукти!

