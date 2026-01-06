Как читать этикетки продуктов правильно?

Женщина в магазине изучает этикетку. Фото: иллюстративное

Этикетка на упаковке — это паспорт продукта. Она рассказывает о составе, сроке годности и пищевой ценности. Но многие покупатели игнорируют эту информацию или не понимают, что именно искать.



Научиться читать этикетки несложно. Это поможет выбирать качественные продукты и избегать ненужных добавок. Посещая магазин FOZZY в Ровно или любом другом городе, уделите минуту изучению упаковки – это того стоит.



С чего начать?



Первым делом смотрите на список ингредиентов. Они указаны в порядке убывания: чего больше всего, то стоит первым.



В натуральном йогурте на первом месте должно быть молоко, а не сахар или крахмал. В соке — фрукты, а не вода с ароматизаторами. Короткий состав обычно лучше длинного.



Сахар и его маскировки



Производители часто скрывают сахар под разными названиями: глюкозный сироп, фруктоза, мальтодекстрин, декстроза. Все это — сахар в разных формах. Смотрите на общее количество углеводов. Если в продукте больше 15 граммов сахара на 100 граммов — это много.



Надписи "без сахара" не всегда означают пользу. Вместо него могут использовать подсластители.



Жиры



На этикетке указывают общее количество жиров и их виды.



Трансжиры — самые вредные для организма. Ищите слова "гидрогенизированные" или "частично гидрогенизированные масла" на этикетках. Таких продуктов лучше избегать.



Полезные жиры содержатся в орехах, рыбе, растительных маслах. Их количество тоже указано на упаковке.



Е-добавки



Буква Е обозначает европейскую систему кодификации добавок. Не все из них вредные.



Е300 — это обычная аскорбиновая кислота (витамин С).



Е440 — пектин из яблок. Е160 — каротин из моркови.



Опасаться стоит некоторых красителей (Е102, Е110), консервантов (Е211, Е220) и усилителей вкуса (Е621). Но в разумных количествах большинство добавок безопасны.



Срок годности и условия хранения



Проверяйте не только дату производства, но и условия хранения. Некоторые продукты портятся быстро после вскрытия. "Годен до" означает конечную дату употребления.



Смотрите, при какой температуре хранить продукт. Нарушение условий сокращает реальный срок годности.



Пищевая ценность



Калорийность указана на 100 граммов продукта. Пересчитайте на реальную порцию, которую планируете съесть.



Обращайте внимание на содержание соли (натрия). Взрослому человеку достаточно 5 граммов соли в день, а многие готовые продукты содержат дневную норму в одной порции.



Маркетинговые уловки



Надписи "натуральный", "фермерский", "эко" не регулируются строго. Это может быть просто рекламным ходом.



"Без ГМО" на соли или воде — маркетинг, ведь в этих продуктах ГМО быть не может.



"Легкий" или "фитнес" не всегда означает низкокалорийный. Читайте состав и пищевую ценность.



Умение читать этикетки делает вас осознанным покупателем. Уделяйте этому пару минут при каждой покупке — со временем это войдет в привычку, и вы научитесь быстро определять качественные продукты!



