Україна
Як ЕКО МАРКЕТ працює під час відключень електроенергії

Як ЕКО МАРКЕТ працює під час відключень електроенергії

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:41
Як ЕКО МАРКЕТ працює під час відключень електроенергії
Магазин "ЕКО МАРКЕТ". Фото: eko.com.ua

Аварійні відключення електроенергії в Києві та області вкотре стали випробуванням для міської інфраструктури та повсякденного життя людей. У таких умовах стабільна робота супермаркетів має особливе значення — як для доступу до продуктів, так і для базового комфорту містян.

Торговельні мережі змушені адаптуватися до нестандартних умов: забезпечувати автономне живлення, підтримувати логістику та організовувати роботу магазинів навіть за відсутності електроенергії. Частина супермаркетів заздалегідь підготувалася до таких сценаріїв, інвестувавши в резервні джерела живлення та додаткові технічні рішення.

Читайте також:

Робота супермаркетів "ЕКО МАРКЕТ"

Зокрема, у мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ повідомляють, що всі магазини продовжують працювати під час відключень завдяки генераторам. Це дозволяє підтримувати роботу кас, холодильного обладнання та освітлення, а також забезпечувати належні умови зберігання продуктів.

"Ми виходимо з простого принципу: магазин має залишатися місцем, де люди можуть спокійно купити необхідне й залишатися на зв’язку навіть у складних умовах. Саме тому ми завчасно подбали про автономне живлення та базові сервіси для покупців", — зазначають у компанії.

Постачання товарів у магазинах відбувається у плановому режимі. У мережі пояснюють, що навіть у періоди підвищеного попиту на окремі категорії — зокрема воду, хліб та продукти тривалого зберігання - ситуація залишається контрольованою завдяки запасам і регулярним поставкам. Масового дефіциту продуктів не фіксується.

ЕКО МАРКЕТ
Робота "ЕКО МАРКЕТУ". Фото: eko.com.ua

Окрему роль у таких умовах відіграють пункти незламності, які працюють у частині магазинів. Тут люди можуть підзарядити мобільні телефони, зігрітися й провести час у безпечному та освітленому приміщенні. Для багатьох містян це стає практичною підтримкою під час тривалих відключень світла, коли важливо залишатися на зв’язку.

У "ЕКО МАРКЕТ" наголошують, що в періоди нестабільного електропостачання важливо уникати ажіотажу. Магазини продовжують виконувати свою щоденну функцію — забезпечувати людей продуктами та базовими сервісами, які є частиною міського життя.

Адреси всіх магазинів "ЕКО МАРКЕТ" доступні за посиланням.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
