Как ЭКО МАРКЕТ работает во время отключений электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 17:41
Магазин "ЭКО МАРКЕТ". Фото: eko.com.ua

Аварийные отключения электроэнергии в Киеве и области в очередной раз стали испытанием для городской инфраструктуры и повседневной жизни людей. В таких условиях стабильная работа супермаркетов имеет особое значение — как для доступа к продуктам, так и для базового комфорта горожан.

Торговые сети вынуждены адаптироваться к нестандартным условиям: обеспечивать автономное питание, поддерживать логистику и организовывать работу магазинов даже при отсутствии электроэнергии. Часть супермаркетов заранее подготовилась к таким сценариям, инвестировав в резервные источники питания и дополнительные технические решения.

Читайте также:

Работа супермаркетов "ЭКО МАРКЕТ"

В частности, в сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ сообщают, что все магазины продолжают работать во время отключений благодаря генераторам. Это позволяет поддерживать работу касс, холодильного оборудования и освещения, а также обеспечивать надлежащие условия хранения продуктов.

"Мы исходим из простого принципа: магазин должен оставаться местом, где люди могут спокойно купить необходимое и оставаться на связи даже в сложных условиях. Именно поэтому мы заранее позаботились об автономном питании и базовых сервисах для покупателей", — отмечают в компании.

Поставка товаров в магазинах происходит в плановом режиме. В сети объясняют, что даже в периоды повышенного спроса на отдельные категории — в частности воду, хлеб и продукты длительного хранения — ситуация остается контролируемой благодаря запасам и регулярным поставкам. Массового дефицита продуктов не фиксируется.

ЕКО МАРКЕТ
Работа "ЭКО МАРКЕТА". Фото: eko.com.ua

Отдельную роль в таких условиях играют пункты несокрушимости, которые работают в части магазинов. Здесь люди могут подзарядить мобильные телефоны, согреться и провести время в безопасном и освещенном помещении. Для многих горожан это становится практической поддержкой во время длительных отключений света, когда важно оставаться на связи.

В "ЭКО МАРКЕТ" отмечают, что в периоды нестабильного электроснабжения важно избегать ажиотажа. Магазины продолжают выполнять свою ежедневную функцию — обеспечивать людей продуктами и базовыми сервисами, которые являются частью городской жизни.

Адреса всех магазинов "ЭКО МАРКЕТ" доступны по ссылке.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
