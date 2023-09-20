Як фонди та меценати реалізують соціально важливі проєкти для дітей ВПО у спектрі аутизму

Благодійний простір LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: Новини.LIVE

У лютому цього року у Львові розпочав свою роботу LEVCHYK SPECTRUM HUB — благодійний простір для родин ВПО, які виховують дітей з розладами спектра аутизму (РСА). Центр було засновано фондом Future For Ukraine (FFU), за підтримки мецената проєкту Вадима Столара.

У LEVCHYK діти з РСА отримують повний спектр корекційних занять та адаптуються до нових обставин життя під час війни.

Читайте також:

Результати за 6 місяців роботи

За даними Фонду за 6 місяців роботи центр LEVCHYK надав 2072 корекційних заняття для дітей у спектрі, з них 926 — з сенсорної інтеграції, 863 — з поведінкової терапії та 283 заняття з логопедом. У найближчих планах центру забезпечити безоплатну корекційну терапію ще для кількох сімей, які виховують дітей із РСА.

Успіхами та історіями вихованців центру фонд ділиться у своєму Instagram:

Допис фонду. Фото: скриншот

Які заходи проводять у межах проєкту

Проєкт LEVCHYK активно підтримує меценат Вадим Столар. Про досягнення вихованців хабу він пише на своїй сторінці у Facebook:

Допис Вадима Столара. Фото: скриншот

Також фонд FFU регулярно проводить освітні та культурні заходи, аби привернути увагу суспільства до потреб людей у спектрі та популяризувати ідею створення аутизм-френдлі середовища в Україні. Зокрема це конференція "Я можу!" до Всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму, фотовиставка портретів вихованців хабу "Eye Contact. Погляд у спектрі." у Львові та Києві тощо.

Фестиваль "NEOсвітній Арсенал"

Незабаром Фонд та проєкт LEVCHYK візьмуть участь у фестивалі для дітей та підлітків "NEOсвітній Арсенал", який пройде з 22 по 23 вересня у Мистецькому арсеналі та має меті створити інклюзивний простір для навчання, гри та дозвілля всіх дітей, якими б різними не були їхні потреби та інтереси.

Відвідувачі "NEOсвітнього Арсеналу" у Києві матимуть змогу побачити унікальний фотопроєкт "Eye Contact. Погляд у спектрі.", створений за участі вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB, який раніше був представлений у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

На чорно-білих світлинах закарбовані чуттєві моменти зорового контакту дітей з камерою професійного фотографа. Спіймати погляд дитини у спектрі — неабиякий успіх та результат великої роботи, адже дивитись у вічі для дитини з РСА — надто інтимний і вразливий момент. Довіривши свій погляд, вони ніби відкривають свій внутрішній світ.

Завітавши на виставку "Eye Contact. Погляд у спектрі." на фестивалі "NEOсвітній Арсенал" ви матимете унікальну нагоду зазирнути у цей крихкий та вразливий світ дітей у спектрі, а також задонатити на підтримку діяльності LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Долучитися на захід можна придбавши квиток за посиланням.