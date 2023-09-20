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Как фонды и меценаты реализуют социально важные проекты для детей ВПЛ в спектре аутизма

20 сентября 2023 18:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как фонды и меценаты реализуют социально важные проекты для детей ВПЛ в спектре аутизма
Благотворительное пространство LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В феврале этого года во Львове начал работу LEVCHYK SPECTRUM HUB — благотворительное пространство для семей ВПЛ, воспитывающих детей с расстройствами спектра аутизма (РСА). Центр был основан фондом Future For Ukraine (FFU) при поддержке мецената проекта Вадима Столара.

В LEVCHYK дети из РСА получают полный спектр коррекционных занятий и адаптируются к новым обстоятельствам жизни во время войны.

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Результаты за 6 месяцев работы

По данным Фонда за 6 месяцев работы центр LEVCHYK предоставил 2072 коррекционных занятия для детей в спектре, из них 926 — по сенсорной интеграции, 863 — по поведенческой терапии и 283 занятия с логопедом. В ближайших планах центра обеспечить безвозмездную коррекционную терапию еще для нескольких семей, воспитывающих детей из РСА.

Успехами и историями воспитанников центра фонд делится в своем Instagram:

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Пост фонда. Фото: скриншот

Какие мероприятия проводят в рамках проекта

Проект LEVCHYK активно поддерживает меценат Вадим Столлар. О достижении воспитанников хаба он пишет на своей странице в Facebook:

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Пост Вадима Столара. Фото: скриншот

Также фонд FFU регулярно проводит образовательные и культурные мероприятия, чтобы привлечь внимание общества к потребностям людей в спектре и продвигать идею создания аутизм-френдли среды в Украине. В частности, это конференция "Я могу!" ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, фотовыставка портретов воспитанников хаба "Eye Contact. Взгляд в спектре." во Львове и Киеве и т.д.

Фестиваль "NEOсвітній Арсенал"

Вскоре Фонд и проект LEVCHYK примут участие в фестивале для детей и подростков "NEOсвітній Арсенал", который пройдет с 22 по 23 сентября в Художественном арсенале и имеет целью создать инклюзивное пространство для обучения, игры и досуга всех детей, какими бы разными ни были их потребности и интересы.

Посетители "NEOмирного Арсенала" в Киеве смогут увидеть уникальный фотопроект "Eye Contact. Взгляд в спектре.", созданный при участии воспитанников LEVCHYK SPECTRUM HUB, ранее представленный во Львовском муниципальном художественном центре.

На черно-белых фотографиях запечатлены чувственные моменты зрительного контакта детей с камерой профессионального фотографа. Поймать взгляд ребенка в спектре — большой успех и результат большой работы, ведь смотреть в глаза для ребенка с РСА слишком интимный и уязвимый момент. Доверив свой взор, они словно открывают свой внутренний мир.

Посетив выставку "Eye Contact. Взгляд в спектре." на фестивале "NEOсвітній Арсенал" у вас будет уникальная возможность заглянуть в этот хрупкий и уязвимый мир детей в спектре, а также задонатить в поддержку деятельности LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Присоединиться к мероприятию можно, приобретя билет по ссылке.

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