Втрата кінцівки — як говорити з ветеранами з ампутаціями

Відкритий діалог "Як спілкуватися з військовими, які втратили кінцівки". Фото: пресслужба

Сьогодні до цивільного життя після важких поранень на фронті повераються тисячі українських військових. Так, у суспільства є важливе завдання — сформувати нову культуру спілкування: без жалю, незручних запитань та з гідністю.

Саме цій темі був присвячений відкритий діалог "Як спілкуватися з військовими, які втратили кінцівки" на базі міжнародного центру протезування та відновлення MCOP Україна. Мета цієї зустрічі — почути думку військових, які мають бойовий досвід та ампутації, і спільно напрацювати стандарти в комунікації з ветеранами та ветеранками.

У дискусії взяли участь понад 30 гостей та спікерів. Зокрема, ветеранська спільнота, представники медіа, державного сектора, громадських і благодійних організацій та українського бізнесу.

"Втрата кінцівки не означає втрату гідності ідентичності" — теза, що стала відправною точкою дискусії:

ветерани поділилися своїм баченням комунікації суспільства з людьми, які мають бойовий досвід. А також розповіли, про "червоні прапорці" у спілкуванні з цивільними;

фахівці MCOP Україна розповіли, як протезування допомагає повертати впевненість та гідність людям з ампутаціями;

представник від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України поділився державними просвітницькими ініціативами, які вчать людей правильно спілкуватися з ветеранами та ветеранками;

представники медіа розповіли про принципи журналістської етики у висвітленні історій ветеранів. Також поділилися напрацюваннями у створенні редакційної політики, яка включає гідну та підтримуючу комунікацію з людьми, які мають бойовий досвід.

"Ветеран — це насамперед людина. З нами потрібно говорити, а не жаліти. Ми не "втрачене" покоління", — сказав голова ветеранського об'єднання "Ветеранський корпус" та ветеран Третього Армійського Корпусу Ян "МакГрегор" Клішаєв під час свого виступу.

Ян "МакГрегор" Клішаєв. Фото: пресслужба

Він пояснив, що людина з бойовим досвідом — передусім людина, вона може мати поганий настрій і це не обов'язково має бути пов'язано з ПТСР. Так чи інакше спілкування з нею має будуватися на повазі та емпатії.

Військовий порадив не опускати очі, коли бачите людину на протезі. За його словами, якщо ветеран на протезі ходить вулицею, він вже звик до ампутації і йому не потрібні співчуття чи допомога.

Під час відкритого діалогу ветерани також поділилися історіями з власного досвіду.

"Під час інтерв'ю для іноземного медіа журналістка мені поставила запитання: "Як ти почуваєшся після втрати кінцівки?" Це було не етично, я не знав, що відповісти", — сказав один із ветеранів.

"Максимально дивне, що я чув від цивільних: "Навіщо ви показуєте протез? Ви хочете, щоб вас жаліли?" Ні, не хочу. Протез є частиною мого життя, і якщо ви його бачите — це точно не про намір його демонструвати", — поділився своїм досвідом інший військовий.

Головна фізична терапевтка МСОР Україна Юлія Василенко вже понад три роки працює з ветеранами після ампутації. Фахівчиня каже, що втрата кінцівки часто відчувається пацієнтами як втрата власної ідентичності та неповноцінність. І протез дає можливість повернути це та знову почуватися незалежними.

"Найцікавіший момент — коли людина з ампутацією вперше після крісла колісного стає у паралельних брусах на висоту свого зросту. Для них це дуже важливий момент — він дає можливість розмовляти на рівні зі співрозмовником, дає опору та розуміння, що тепер ти можеш сам рухатися", — пояснила фізична терапевтка.

Юлія Василенко. Фото: пресслужба

Юлія також розповіла ситуацію, яку спостерігала поблизу госпіталя: військовий у кріслі колісному пив каву з товаришами, потім довго тримав в руках пустий стаканчик. За деякий час хтось з перехожих просто вирішив кинути йому гроші.

"Пропонуючи гроші, ви можете образити ветерана. Адже він може мати роботу та фінансову стабільність. Це також стосується і ситуації, коли ви бачите, що людині на милицях чи на протезі складно спуститися сходами, чи перейти дорогу, — спершу ввічливо запитайте, чи потребує він допомоги", — пояснила Юлія.

Стигми в суспільстві, що заважають ветеранам носити протез

Часто ветерани зіштовхуються з упередженою думкою людей або не бажанням приймати нову реальність яку принесла війна — тисячі людей з ампутаціями, з якими нам треба навчитися взаємодіяти. Фізична терапевтка МСОР Україна переконана, що стигми можна зруйнувати, якщо соціум бачитиме передусім людину та її особистість, а не її травму.

"Багато наших пацієнтів, які носять протез, соромляться бути "не такими як всі" і хочуть закрити протез або одягом, або косметичним кавером, що імітує кінцівку. Або ситуація в публічних місцях: наші хлопці часто їздять залізницею, проводять у потязі по 8-9 годин, не знімаючи протез, коли норма — до 2-3 год. Їм соромно робити це при людях, а вбиральні в потязі для таких потреб не пристосовані", — зазначила вона.

Російська пропаганда — ворог номер один громадянського суспільства

В мережі ми часто бачимо, як розганяють тему "ухилянтів." Або переповідають жахливі історії про ТЦК. Це робота російської пропаганди, яка створює ботів, які пишуть під виглядом українських ветеранів чи родичів мобілізованих. Мета — сформувати неправильні й викривлені наративи та поглибити прірву між ветеранами та цивільними.

"Це інформаційні "вкиди" російської пропаганди, щоб деморалізувати наше суспільство. Медіа керуються журналістською етикою та стандартами, а от соцмережі дають свободу поширення будуть якої інформації. Не всі люди, на жаль, перевіряють інформацію і можуть дати критичну оцінку прочитаному, й часто просто перепощують російські наративи ще з 2014 року", — пояснила медіааналітикиня Інституту масової інформації Олена Голуб, що з 2014 року висвітлює війну та пов'язані з нею наслідки.

Єдині принципи у спілкуванні з ветеранами

Культура спілкування формується, коли є єдина база, на яку можуть орієнтуватися громадянське суспільство, медіа, держустанови та бізнеси, які працевлаштовують ветеранів.

Для цього Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України створив методичні рекомендації етичного спілкування з ветеранами та ветеранками. Про це на відкритій дискусії в MCOP Україна розповів головний психолог Гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів Олександр Чаморосов.

"Спілкування з ветераном — це завжди діалог, у якому обидві сторони мають проявляти емпатію та повагу. Щоб такий діалог був можливим, ми вже маємо конкретні напрацювання спільної комунікації: розроблені брошури та рекомендації, які допомагають суспільству краще взаємодіяти з ветеранами та людьми, що пережили поранення й ампутації", — сказав Чаморосов.

Олександр Чаморосов. Фото: пресслужба

Щоб висвітлювати історії ветеранів з гідністю, повагою та етикою, а також напрацьовувати спільні правила комунікації з ветеранами та про них, незалежне українське медіа Новини.LIVE розробили єдині редакційні принципи, якими керується команда журналістів.

"Наш головний принцип — не нашкодь. Ми розповідаємо про героя те, що він сам хоче розповісти — без перебільшень та клікбейтних заголовків", — розповіла головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Олена Халік. Фото: пресслужба

Як Клішаєв "МакГрегор", який сам є ветераном війни та пережив ампутацію, переконаний: найдієвіший спосіб зруйнувати бар'єри між ветеранами та суспільством — це запрошувати самих ветеранів в офіси, на підприємства, у школи, щоб вони напряму розповідали про досвід та очікування від суспільства або ж роботодавця.

"Врешті про ті ж появи ПТСР, якого так бояться цивільні", — додав захисник.

За результатами спільного діалогу підготували дев'ять принципів, які відображають думки ветеранів та можуть стати корисним орієнтиром у спілкуванні з людьми, які втратили кінцівки внаслідок війни: