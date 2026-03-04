Потеря конечности — как говорить с ветеранами с ампутациями

Открытый диалог "Как общаться с военными, которые потеряли конечности". Фото: пресс-служба

Сегодня к гражданской жизни после тяжелых ранений на фронте возвращаются тысячи украинских военных. Так, у общества есть важная задача — сформировать новую культуру общения: без сожалений, неудобных вопросов и с достоинством.

Именно этой теме был посвящен открытый диалог "Как общаться с военными, которые потеряли конечности" на базе международного центра протезирования и восстановления MCOP Украина. Цель этой встречи — услышать мнение военных, которые имеют боевой опыт и ампутации, и совместно наработать стандарты в коммуникации с ветеранами и ветеранками.

В дискуссии приняли участие более 30 гостей и спикеров. В частности, ветеранское сообщество, представители медиа, государственного сектора, общественных и благотворительных организаций и украинского бизнеса.

"Потеря конечности не означает потерю достоинства идентичности " — тезис, ставший отправной точкой дискуссии:

ветераны поделились своим видением коммуникации общества с людьми, которые имеют боевой опыт. А также рассказали, о "красных флажках" в общении с гражданскими;

специалисты MCOP Украина рассказали, как протезирование помогает возвращать уверенность и достоинство людям с ампутациями;

представитель от Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов Украины поделился государственными просветительскими инициативами, которые учат людей правильно общаться с ветеранами и ветеранками;

представители медиа рассказали о принципах журналистской этики в освещении историй ветеранов. Также поделились наработками в создании редакционной политики, которая включает достойную и поддерживающую коммуникацию с людьми, которые имеют боевой опыт.

"Ветеран — это прежде всего человек. С нами нужно говорить, а не жалеть. Мы не "потерянное" поколение", — сказал председатель ветеранского объединения "Ветеранский корпус" и ветеран Третьего Армейского Корпуса Ян "МакГрегор" Клишаев во время своего выступления.

Ян "МакГрегор" Клишаев. Фото: пресс-служба

Он пояснил, что человек с боевым опытом — прежде всего человек, он может иметь плохое настроение и это не обязательно должно быть связано с ПТСР. Так или иначе общение с ним должно строиться на уважении и эмпатии.

Военный посоветовал не опускать глаза, когда видите человека на протезе. По его словам, если ветеран на протезе ходит по улице, он уже привык к ампутации и ему не нужны сочувствие или помощь.

Во время открытого диалога ветераны также поделились историями из собственного опыта.

"Во время интервью для иностранного медиа журналистка мне задала вопрос: "Как ты чувствуешь себя после потери конечности?" Это было не этично, я не знал, что ответить", — сказал один из ветеранов.

"Максимально странное, что я слышал от гражданских: "Зачем вы показываете протез? Вы хотите, чтобы вас жалели?" Нет, не хочу. Протез является частью моей жизни, и если вы его видите — это точно не о намерении его демонстрировать", — поделился своим опытом другой военный.

Главный физический терапевт МСОР Украина Юлия Василенко уже более трех лет работает с ветеранами после ампутации. Специалист говорит, что потеря конечности часто ощущается пациентами как потеря собственной идентичности и неполноценность. И протез дает возможность вернуть это и снова чувствовать себя независимыми.

"Самый интересный момент — когда человек с ампутацией впервые после кресла колесного становится в параллельных брусьях на высоту своего роста. Для них это очень важный момент — он дает возможность разговаривать на уровне с собеседником, дает опору и понимание, что теперь ты можешь сам двигаться", — пояснила физическая терапевтка.

Юлия Василенко. Фото: пресс-служба

Юлия также рассказала ситуацию, которую наблюдала вблизи госпиталя: военный в кресле колесном пил кофе с товарищами, потом долго держал в руках пустой стаканчик. Через некоторое время кто-то из прохожих просто решил бросить ему деньги.

"Предлагая деньги, вы можете обидеть ветерана. Ведь он может иметь работу и финансовую стабильность. Это также касается и ситуации, когда вы видите, что человеку на костылях или на протезе сложно спуститься по лестнице, или перейти дорогу, — сначала вежливо спросите, нуждается ли он в помощи", — пояснила Юлия.

Стигмы в обществе, мешающие ветеранам носить протез

Часто ветераны сталкиваются с предвзятым мнением людей или не желанием принимать новую реальность, которую принесла война — тысячи людей с ампутациями, с которыми нам надо научиться взаимодействовать. Физическая терапевтка МСОР Украина убеждена, что стигмы можно разрушить, если социум будет видеть прежде всего человека и его личность, а не его травму.

"Многие наши пациенты, которые носят протез, стесняются быть "не такими как все" и хотят закрыть протез или одеждой, или косметическим кавером, имитирующим конечность. Или ситуация в публичных местах: наши ребята часто ездят по железной дороге, проводят в поезде по 8-9 часов, не снимая протез, когда норма — до 2-3 ч. Им стыдно делать это при людях, а уборные в поезде для таких нужд не приспособлены", — отметила она.

Российская пропаганда — враг номер один гражданского общества

В сети мы часто видим, как разгоняют тему "уклонистов" или пересказывают ужасные истории о ТЦК. Это работа российской пропаганды, которая создает ботов, пишущих под видом украинских ветеранов или родственников мобилизованных. Цель — сформировать неправильные и искаженные нарративы и углубить пропасть между ветеранами и гражданскими.

"Это информационные "вбросы" российской пропаганды, чтобы деморализовать наше общество. Медиа руководствуются журналистской этикой и стандартами, а вот соцсети дают свободу распространения любой информации. Не все люди, к сожалению, проверяют информацию и могут дать критическую оценку прочитанному, и часто просто перепощують российские нарративы еще с 2014 года", — пояснила медиааналитик Института массовой информации Елена Голуб, которая с 2014 года освещает войну и связанные с ней последствия.

Единые принципы в общении с ветеранами

Культура общения формируется, когда есть единая база, на которую могут ориентироваться гражданское общество, медиа, госучреждения и бизнес, которые трудоустраивают ветеранов.

Для этого Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов Украины создал методические рекомендации этического общения с ветеранами и ветеранками. Об этом на открытой дискуссии в MCOP Украина рассказал главный психолог Горячей линии кризисной и юридической поддержки Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов Александр Чаморосов.

"Общение с ветераном — это всегда диалог, в котором обе стороны должны проявлять эмпатию и уважение. Чтобы такой диалог был возможным, мы уже имеем конкретные наработки совместной коммуникации: разработаны брошюры и рекомендации, которые помогают обществу лучше взаимодействовать с ветеранами и людьми, пережившими ранения и ампутации", — сказал Чаморосов.

Александр Чаморосов. Фото: пресс-служба

Чтобы освещать истории ветеранов с достоинством, уважением и этикой, а также нарабатывать общие правила коммуникации с ветеранами и о них, независимое украинское медиа Новини.LIVE разработали единые редакционные принципы, которыми руководствуется команда журналистов.

"Наш главный принцип — не навреди. Мы рассказываем о герое то, что он сам хочет рассказать - без преувеличений и кликбейтных заголовков", — рассказала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Елена Халик. Фото: пресс-служба

Как Клишаев "МакГрегор", который сам является ветераном войны и пережил ампутацию, убежден: самый действенный способ разрушить барьеры между ветеранами и обществом - это приглашать самих ветеранов в офисы, на предприятия, в школы, чтобы они напрямую рассказывали об опыте и ожиданиях от общества или работодателя.

"Наконец о тех же появлениях ПТСР, которого так боятся гражданские", — добавил защитник.

По результатам совместного диалога подготовили девять принципов, которые отражают мнения ветеранов и могут стать полезным ориентиром в общении с людьми, которые потеряли конечности в результате войны: