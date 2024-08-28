Гендерна рівність в Україні - програма для підприємниць

Жінки-підприємиці. Фото: ЮрФем

Нині жінки-підприємиці — це рушійна сила українського бізнесу. Вони відкривають найбільше ФОПів, чим допомагають підтримувати нашу економіку у воєнний час.

Проте жінки стикаються не тільки з очевидними викликами, що стосуються війни, а й із гендерними упередженнями:

Читайте також:

"Бізнес — не жіноча справа!";

"Жінки — слабка стать!";

"Місце жінки — вдома на кухні!"

І це тільки частина закидів, які вони чують у свій бік.ГО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" у співпраці з Асоціацією жінок-юристок України "ЮрФем" і за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розробили адвокаційну кампанію "Це твій час діяти", аби все більше жінок не боялися розпочинати власні справи та захищати своє право на самореалізацію.

Жінки-підприємиці. Фото: ЮрФем

У межах адвокаційної кампанії розроблено політику протидії гендерно зумовленому насильству на роботі та протистояння дискримінації. Це документ, який кожен бізнес може адаптувати під внутрішні потреби. У ньому визначили, як проявляється гендерно зумовлене насильство та дискримінація на роботі, які права мають постраждалі, хто і як має реагувати на подібні випадки та як їм запобігти.

Для цього розробили форму заяви зі скаргами від постраждалих та механізм створення незалежних комісій у межах бізнесів, які розглядатимуть скарги й допомагатимуть протидіяти дискримінації жінок на роботі.

Жінки-підприємиці. Фото: ЮрФем

Подати заявку на отримання Типової внутрішньої політики з реагування на випадки гендерно зумовленого насильства та дискримінації можна за посиланням.

Дотримання гендерної рівності на робочому місці є ключовим аспектом успіху будь-якого бізнесу. Для українських компаній це означає не лише створення справедливих умов для всіх співробітників, але й підтримку та розвиток потенціалу талановитих жінок, які можуть зробити значний внесок у розвиток організацій, а також співпрацю з МСП, що очолюються жінками в межах проведення закупівель.

"Рух у бік гендерної рівності сприяє інноваціям та підвищенню продуктивності компаній, що, зі свого боку, зміцнює економіку країни", — зазначила виконавча директорка ГО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" Ірина Титарчук.

Основні положення документа були протестовані фахівчинями "ЮрФем" на семінарах у межах воркшопів Women Biz Days, які об’єднали жінок у бізнесі для нетворкінгу й отримання нових знань. На семінарах порушувалися питання міжнародних стандартів та стандартів ЄС у сфері економічної самостійності жінок, а також національних гарантій для підприємиць, передбачених законодавством України.

У комплексі це має допомогти українським бізнесам розвиватися в бік дотримання норм гендерної рівності та наблизитися до стандартів ЄС у сфері економічної самостійності жінок.

Зазначимо, що програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі.