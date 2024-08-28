Гендерное равенство в Украине – программа для предпринимателей

Женщины-предприниматели. Фото: ЮрФем

Сейчас женщины-предприниматели — это движущая сила украинского бизнеса. Они открывают больше ФЛПов, чем помогают поддерживать нашу экономику в военное время.

Однако женщины сталкиваются не только с очевидными вызовами, касающимися войны, но и с гендерными предубеждениями:

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И это только часть упреков, которые они слышат в свою сторону. ОО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" в сотрудничестве с Ассоциацией женщин-юристок Украины "ЮрФем" и при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" разработали адвокационную кампанию "Це твій час діяти", чтобы все больше женщин не боялись начинать собственные дела и защищать свое право на самореализацию.

Женщины-предприниматели. Фото: ЮрФем

В рамках адвокационной кампании разработана политика противодействия гендерно обусловленному насилию на работе и противостоянию дискриминации. Это документ, который каждый бизнес может адаптировать к внутренним потребностям. В нем определили, как проявляется гендерно обусловленное насилие и дискриминация на работе, какие права имеют пострадавшие, кто и как должен реагировать на подобные случаи и как их предотвратить.

Для этого была разработана форма заявления с жалобами от пострадавших и механизм создания независимых комиссий в рамках бизнесов, которые будут рассматривать жалобы и помогать противодействовать дискриминации женщин на работе.

Женщины-предприниматели. Фото: ЮрФем

Подать заявку на получение Типовой внутренней политики по реагированию на случаи гендерно обусловленного насилия и дискриминации можно по ссылке.

Соблюдение гендерного равенства на рабочем месте является ключевым аспектом успеха любого бизнеса. Для украинских компаний это означает не только создание справедливых условий для всех сотрудников, но и поддержку и развитие потенциала талантливых женщин, которые могут внести значительный вклад в развитие организаций, а также сотрудничество с МСП, возглавляемыми женщинами в рамках закупок.

"Движение в сторону гендерного равенства способствует инновациям и повышению производительности компаний, что, со своей стороны, укрепляет экономику страны", — отметила исполнительный директор ОО "Украинский центр содействия инвестициям и торговле" Ирина Титарчук.

Основные положения документа были протестированы специалистами "ЮрФем" на семинарах в рамках воркшопов Women Biz Days, объединивших женщин в бизнесе для нетворкинга и получения новых знаний. На семинарах поднимались вопросы международных стандартов и стандартов ЕС в сфере экономической самостоятельности женщин, а также национальных гарантий для предпринимателей, предусмотренных законодательством Украины.

В комплексе это поможет украинским бизнесам развиваться в сторону соблюдения норм гендерного равенства и приблизиться к стандартам ЕС в сфере экономической самостоятельности женщин.

Отметим, что программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" поддерживает украинский бизнес с целью повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в упрощенном и прозрачном бизнес-климате, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.