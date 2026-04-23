Як обрати електросамокат у 2026 році: гід для дорослих і дітей

Затори, запізнення та постійний поспіх можна залишити в минулому вже зараз. Електросамокат стає зручним міським транспортом, який економить час і швидко перетворюється на щоденну звичку. Питання лише в одному — як обрати свій.

Про те, як не помилитися у виборі електросамоката, розповідає Новини.LIVE.

На що звернути увагу під час вибору електросамоката у 2026 році

Якщо раніше електросамокати здавалися розвагою, то сьогодні це повноцінний транспорт для щоденних поїздок: до роботи, університету, школи, гуртків чи просто на прогулянці всією сім’єю. Щоб така поїздка була справді комфортною і безпечною, важливо правильно підійти до вибору моделі.

Тут варто звертати увагу на головне: запас ходу (скільки проїде без підзарядки), вагу і конструкцію (зручність у місті), амортизацію, якщо дороги неідеальні, та потужність.

Презентуємо добірку актуальних моделей такого транспорту для дорослих і дітей, щоб допомогти легко "пересісти" на два колеса.

Міський ритм без пауз

Для щоденних поїздок важливо, щоб самокат не підводив у дрібницях: швидко розганявся, тримав заряд і був зручним у керуванні. Саме таким є електросамокат XIAOMI Electric Scooter 6 Lite GL BHR08R6GL (за 19 999 гривень, код — 7251100). Легкий і маневрений, він легко справляється з поїздками "дім–робота–магазин". Запас ходу до 25 кілометрів покриває стандартний день без підзарядки, а можливість долати підйоми до 15° додає впевненості навіть на неідеальних дорогах. Складний механізм дозволяє без проблем занести самокат у транспорт, офіс чи квартиру. Дисплей під час поїздки показує ключові параметри — швидкість і рівень заряду, щоб усе було під контролем.

Моделі електросамокатів для дітей і дорослих

Більше драйву дає електросамокат SEGWAY Ninebot ZT3 PRO E (за 41 999 гривень, код — 7111654). Це варіант для тих, хто хоче максимуму від поїздок. Із запасом ходу до 70 кілометрів можна спокійно планувати довші маршрути. Самокат добре поводиться і на неідеальному покритті завдяки системам стабілізації SegRide та контролю тяги (TCS), які допомагають тримати баланс навіть на складних ділянках. Серед інших практичних переваг — три режими їзди (Eco, Standard, Sport), щоб підлаштовуватися під ситуацію, швидка зарядка приблизно за чотири години та зрозумілий дисплей з усією ключовою інформацією. Додатковий плюс — функції безпеки: система блокування AirLock і можливість відстеження через Apple Find My.

Якщо ж шукаєте баланс між потужністю і комфортом, зверніть увагу на електросамокат PROOVE Model Urban Plus 450W (за 33 999 гривень, код — 7248671) Він однаково добре почувається і в щільному міському потоці, і на довших маршрутах. Має запас ходу до 50 кілометрів, що дозволяє спокійно планувати поїздки на цілий день. Завдяки складаній конструкції самокат легко переносити, брати у транспорт або зберігати навіть у невеликій квартирі. Окремо продумана й безпека: яскраве LED-підсвічування, передня фара та задній стоп-сигнал роблять поїздки помітними у темну пору. 10-дюймові колеса додають плавності на нерівних дорогах. Повна зарядка займає близько шести з половиною годин.

Для молодших райдерів

Електротранспорт — це ще й спосіб проводити більше часу разом. Для дітей і підлітків підійде електросамокат GLOBBER E-MOTION (756-107) (за 10 440 гривень замість 12 тисяч гривень, код — 7166472). Це легка (важить лише 4,8 кілограма) модель із швидкістю до 10 км/год і запасом ходу до десяти кілометрів, ідеально підходить для поїздок до школи, гуртків чи на прогулянку. Окрім того, регулювання висоти керма дозволяє підлаштувати самокат під зріст дитини, а два швидкісних режими допомагають обрати комфортний темп. Плавний хід забезпечують підшипники, а підсвічування коліс додає видимості у вечірній час. Зарядка займає близько трьох годин.