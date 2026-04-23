Как выбрать электросамокат в 2026 году: гид для взрослых и детей

Как выбрать электросамокат в 2026 году: гид для взрослых и детей

Дата публикации 23 апреля 2026 00:29
Как выбрать электросамокат в 2026 году: гид для взрослых и детей
Девочка и женщина катаются на самокатах

Пробки, опоздания и постоянную спешку можно оставить в прошлом уже сейчас. Электросамокат становится удобным городским транспортом, который экономит время и быстро превращается в ежедневную привычку. Вопрос только в одном — как выбрать свой.

О том, как не ошибиться в выборе электросамоката, рассказывает Новини.LIVE.

На что обратить внимание при выборе электросамоката в 2026 году

Если раньше электросамокаты казались развлечением, то сегодня это полноценный транспорт для ежедневных поездок: на работу, в университет, школу, кружки или просто на прогулку всей семьей. Чтобы такая поездка была действительно комфортной и безопасной, важно правильно подойти к выбору модели.

Здесь стоит обращать внимание на главное: запас хода (сколько проедет без подзарядки), вес и конструкцию (удобство в городе), амортизацию, если дороги неидеальны, и мощность.

Презентуем подборку актуальных моделей такого транспорта для взрослых и детей, чтобы помочь легко "пересесть" на два колеса. К тому же сейчас удачный момент, чтобы попробовать. В "Фокстрот" до 30 апреля действуют специальные предложения на электротранспорт, которые позволяют выбрать модель под любой запрос: от первого самоката для ребенка до мощного решения для ежедневных поездок.

Городской ритм без пауз

Для ежедневных поездок важно, чтобы самокат не подводил в мелочах: быстро разгонялся, держал заряд и был удобным в управлении. Именно таким является электросамокат XIAOMI Electric Scooter 6 Lite GL BHR08R6GL (за 19 999 гривен, код — 7251100). Легкий и маневренный, он легко справляется с поездками "дом–работа–магазин". Запас хода до 25 километров покрывает стандартный день без подзарядки, а возможность преодолевать подъемы до 15° добавляет уверенности даже на неидеальных дорогах. Складной механизм позволяет без проблем занести самокат в транспорт, офис или квартиру. Дисплей во время поездки показывает ключевые параметры — скорость и уровень заряда, чтобы все было под контролем.

Модели электросамокатов
Модели электросамокатов для детей и взрослых

Больше драйва дает электросамокат SEGWAY Ninebot ZT3 PRO E (за 41 999 гривен, код — 7111654). Это вариант для тех, кто хочет максимума от поездок. С запасом хода до 70 километров можно спокойно планировать более длинные маршруты. Самокат хорошо ведет себя и на неидеальном покрытии благодаря системам стабилизации SegRide и контроля тяги (TCS), которые помогают держать баланс даже на сложных участках. Среди других практических преимуществ — три режима езды (Eco, Standard, Sport), чтобы подстраиваться под ситуацию, быстрая зарядка примерно за четыре часа и понятный дисплей со всей ключевой информацией. Дополнительный плюс — функции безопасности: система блокировки AirLock и возможность отслеживания через Apple Find My.

Если же ищете баланс между мощностью и комфортом, обратите внимание на электросамокат PROOVE Model Urban Plus 450W (за 33 999 гривен, код — 7248671) Он одинаково хорошо чувствует себя и в плотном городском потоке, и на более длинных маршрутах. Имеет запас хода до 50 километров, что позволяет спокойно планировать поездки на целый день. Благодаря складной конструкции самокат легко переносить, брать в транспорт или хранить даже в небольшой квартире. Отдельно продумана и безопасность: яркая LED-подсветка, передняя фара и задний стоп-сигнал делают поездки заметными в темное время суток. 10-дюймовые колеса добавляют плавности на неровных дорогах. Полная зарядка занимает около шести с половиной часов.

Для младших райдеров

Электротранспорт — это еще и способ проводить больше времени вместе. Для детей и подростков подойдет электросамокат GLOBBER E-MOTION (756-107) (за 10 440 гривен вместо 12 тысяч гривен, код — 7166472). Это легкая (весит всего 4,8 килограма) модель со скоростью до 10 км/ч и запасом хода до десяти километров, идеально подходящая для поездок в школу, кружки или на прогулку. Кроме того, регулировка высоты руля позволяет подстроить самокат под рост ребенка, а два скоростных режима помогают выбрать комфортный темп. Плавный ход обеспечивают подшипники, а подсветка колес добавляет видимости в вечернее время. Зарядка занимает около трех часов.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

