Від роти до батальйону безпілотних систем. Як ОЧІ стали одним із найтехнологічніших підрозділів фронту

Підрозділ "ОЧІ". Фото: 425-й окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ".

Курський напрямок залишається одним із тих, де технології дедалі частіше визначають результат бою. Саме тут виконує завдання 425-й окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ". Підрозділ виріс із однойменної роти, створеної у 2022 році. Його військові брали участь у звільненні Харківщини, обороні Вугледара та Бахмута, а у 2024 році на базі роти сформували окремий батальйон.

Від Харківщини до Курського напрямку

Сьогодні "ОЧІ" об'єднують різні напрямки роботи з безпілотними системами: ближню та дальню розвідку, FPV-дрони, бомбери, безпілотники на оптоволокні, літаки-розвідники та наземні роботизовані комплекси.

"Ми літаємо фактично на всьому арсеналі безпілотних систем. Маємо також роту наземних роботизованих комплексів, які використовуються для логістики та евакуації поранених", — розповідає військовослужбовиця батальйону Марина Голуб.

Військовослужбовиця батальйону Марина Голуб. Фото: 425-й окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ".

Однією з ключових переваг підрозділу вона називає власну інформаційно-комунікаційну систему "ОЧІ", яку почали розробляти ще у 2022 році.

"Тоді вона не мала аналогів. Завдяки їй ми бачили те, що ворог намагався приховати. Сьогодні система постійно розвивається відповідно до нових викликів війни", — каже військова.

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Втім, технологічна перевага потребує постійних інвестицій.

За словами Марини Голуб, сучасна війна змінюється настільки швидко, що підрозділи змушені безперервно вдосконалювати обладнання та шукати нові рішення.

"Ворог не стоїть на місці. Як ми намагаємося протидіяти йому, так і він шукає способи протидіяти нам. Тому ми постійно працюємо над технічним оснащенням та покращенням характеристик виробів, з якими працюємо", — пояснює вона.

Підрозділ "ОЧІ". Фото: 425-й окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ".

У кожній роті батальйону працюють власні фахівці, які модифікують обладнання, налаштовують системи зв'язку, пишуть програмне забезпечення та вдосконалюють безпілотні комплекси.

Для цього регулярно потрібні матеріали та комплектуючі, які не завжди покриваються державним забезпеченням.

"Це різні деталі для систем зв'язку, матеріали для 3D-принтерів та багато іншого", — говорить Марина Голуб.

На що йдуть гроші з підписки

Саме тому батальйон долучився до проєкту "Підписка на військо", який дозволяє громадянам оформити регулярну підтримку конкретного підрозділу.

За словами військової, особливість платформи полягає в тому, що навіть невеликі внески стають частиною системної допомоги.

"Платформа дає можливість зробити свій донат запланованим і регулярним. Важливо й те, що навіть незначний внесок стає частиною великої справи", — зазначає вона.

Підрозділ "ОЧІ". Фото: 425-й окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ".

У батальйоні наголошують: високотехнологічна війна коштує дорого.

Нещодавно підрозділ розпочав збір на літак-розвідник, здатний працювати далеко в тилу противника. Вартість такого проєкту вимірюється вже не сотнями тисяч, а мільйонами гривень.

"Для нас 100 тисяч гривень — не така вже й значна сума. Наприклад, зараз ми збираємо на літак-розвідник, який дозволить бачити ворожі тили. Його вартість може сягати десяти мільйонів гривень", — говорить Марина Голуб.

Водночас навіть такі кошти допомагають закривати нагальні потреби.

"За ці гроші ми можемо закупити багато матеріалів для вдосконалення наших систем і розробок", — додає вона.

Кожна гривня працює на фронті

Для військових важливе не лише матеріальне значення підтримки.

"Ми розуміємо, що людям зараз непросто. Але ворог не відмовився від своїх намірів. Кожна гривня, яка надходить до батальйону, працює на знищення ворога", — каже Марина Голуб.

А тим, хто сумнівається, чи можуть 50 гривень щось змінити, у батальйоні відповідають просто:

"Якщо кожен сьогодні задонатить 50 гривень, то завтра ми знищимо більше загарбників, розширимо нашу кілзону і не дамо ворогу дійти до піхоти. Ось справжня ціна кожного донату — життя наших людей".