От роты до батальона беспилотных систем. Как ОЧІ стали одним из самых высокотехнологичных подразделений на фронте

Подразделение "ОЧІ". Фото: 425-й отдельный батальон беспилотных систем "ОЧІ".

Курское направление остается одним из тех, где технологии всё чаще определяют исход боя. Именно здесь выполняет задачи 425-й отдельный батальон беспилотных систем "ОЧІ". Подразделение выросло из одноимённой роты, созданной в 2022 году. Его военнослужащие участвовали в освобождении Харьковской области, обороне Угледара и Бахмута, а в 2024 году на базе роты сформировали отдельный батальон.

От Харьковской области до Курского направления

Сегодня "ОЧІ" объединяют различные направления работы с беспилотными системами: ближнюю и дальнюю разведку, FPV-дроны, бомбардировщики, беспилотники на оптоволокне, самолеты-разведчики и наземные роботизированные комплексы.

"Мы летаем фактически на всем арсенале беспилотных систем. У нас также есть рота наземных роботизированных комплексов, которые используются для логистики и эвакуации раненых", — рассказывает военнослужащая батальона Марина Голуб.

Военнослужащая батальона Марина Голуб. Фото: 425-й отдельный батальон беспилотных систем "ОЧІ".

Одним из ключевых преимуществ подразделения она называет собственную информационно-коммуникационную систему "ОЧІ", разработку которой начали ещё в 2022 году.

"Тогда у нее не было аналогов. Благодаря ей мы видели то, что враг пытался скрыть. Сегодня система постоянно развивается в соответствии с новыми вызовами войны", — говорит военнослужащая.

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Впрочем, технологическое преимущество требует постоянных инвестиций.

По словам Марины Голуб, современная война меняется настолько быстро, что подразделения вынуждены непрерывно совершенствовать оборудование и искать новые решения.

"Враг не стоит на месте. Как мы пытаемся противодействовать ему, так и он ищет способы противодействовать нам. Поэтому мы постоянно работаем над техническим оснащением и улучшением характеристик оборудования, с которым работаем", — объясняет она.

Подразделение "ОЧІ". Фото: 425-й отдельный батальон беспилотных систем "ОЧІ".

В каждой роте батальона работают собственные специалисты, которые модифицируют оборудование, настраивают системы связи, разрабатывают программное обеспечение и совершенствуют беспилотные комплексы.

Для этого регулярно требуются материалы и комплектующие, которые не всегда покрываются государственным обеспечением.

"Это различные детали для систем связи, материалы для 3D-принтеров и многое другое", — говорит Марина Голуб.

На что идут деньги от подписки

Именно поэтому батальон присоединился к проекту "Подписка на армию", который позволяет гражданам оформить регулярную поддержку конкретного подразделения.

По словам военной, особенность платформы заключается в том, что даже небольшие взносы становятся частью системной помощи.

"Платформа дает возможность сделать свой донат запланированным и регулярным. Важно и то, что даже незначительный взнос становится частью большого дела", — отмечает она.

Подразделение "ОЧІ". Фото: 425-й отдельный батальон беспилотных систем "ОЧІ".

В батальоне подчеркивают: высокотехнологичная война обходится дорого.

Недавно подразделение начало сбор средств на самолет-разведчик, способный работать глубоко в тылу противника. Стоимость такого проекта измеряется уже не сотнями тысяч, а миллионами гривен.

"Для нас 100 тысяч гривен — не такая уж значительная сумма. Например, сейчас мы собираем средства на самолет-разведчик, который позволит видеть вражеские тылы. Его стоимость может достигать десяти миллионов гривен", — говорит Марина Голуб.

В то же время даже такие средства помогают покрывать насущные нужды.

"На эти деньги мы можем закупить много материалов для совершенствования наших систем и разработок", — добавляет она.

Каждая гривна работает на фронте

Для военных важна не только материальная сторона поддержки.

"Мы понимаем, что людям сейчас нелегко. Но враг не отказался от своих намерений. Каждая гривна, поступающая в батальон, работает на уничтожение врага", — говорит Марина Голуб.

А тем, кто сомневается, могут ли 50 гривен что-то изменить, в батальоне отвечают просто:

"Если каждый сегодня пожертвует 50 гривен, то завтра мы уничтожим больше захватчиков, расширим нашу зону контроля и не дадим врагу дойти до пехоты. Вот настоящая цена каждого пожертвования — жизнь наших людей".

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