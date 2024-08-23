Як одягатися стильно і недорого – IssaPlus

Стильні образи. Фото: IssaPlus

Велика кількість одягу ще не робить гардероб якісним. А часте придбання дешевих речей може влетіти в копієчку більше, ніж зважений підхід до купівлі. Тож, варто перейти від принципу більше і частіше до якісніше і довговічніше. Та й вартість одягу ще не все.

Як одягатися модно і недорого, розповідають стилісти бутика Issaplus.

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Все не знаєте, як навчитися гарно одягатися? Спробуйте пройтися наступними порадами, як стильно одягатися жінці, можливо, завдяки їм ви знайдете шлях до власного стилю.

Позбавтесь зайвих речей, час яких ніколи не настане

Ситуативні покупи, прольоти, невдалі подарунки, словом, усе, що шкода викинути, а жодного разу так і не носилось. Це створює ілюзію заповнених шаф, а вдягти зрештою немає чого.

Визначте свій тип фігури і одягайтесь відповідно

Кожна жінка має особливості тілобудови — відповідно до об’ємів стегон, талії, грудей\плечей, відрізняють "груші (трикутник), "яблуко" (коло), "перевернутий трикутник", прямокутник, "пісочний годинник". Кожна з них має певні недоліки, а головне переваги, які й варто підкреслити правильними фасонами.

Стильні образи. Фото: IssaPlus

Оберіть стиль

Діловий, гранжевий, спортивний, повсякденний. Якщо робити лише перші кроки у пізнанні індивідуальної моди, можна зупинитися на casual (розслаблений, повсякденний) або smart-casual (мікс повсякденного й ділового).

Створіть капсулу

Це набір базових речей, які усі між собою поєднуються, утворюючи нові й нові луки. Досить мати десяток елементів, щоб утворювати трендові образи, які довго не виходитимуть з моди.

Це до того, як модно одягатися. Тепер поговоримо про економію. Тобто про те, як одягатися стильно і дешево. Укомплектований гардероб не залишає місця зайвим та непотрібним придбанням. До того ж, базу краще купувати у міжсезоння та під час розпродажів. Це дає змогу зекномити інколи до 70% від першої ціни.

І наостанок — не бійтесь ноунеймів, орієнтуйтесь на якість. Вона може бути й не брендова, та не поступатиметься. Інтернет дає усі можливості шукати, порівнювати та обирати найкраще для вас.

Що зараз модно одягати: базові речі гардероба

Щоб формувати гарні образи, одягу достатньо небагато.

Окреслимо найтоповіші варіанти:

Джинси. Прямі, широкі, мамси, банани. Синього, темного або чорного кольорів.

Футболка. Бажано мати кілька: обов’язково білу, можна смугасту чи принтовану. Не зайвим буде топ.

Водолазка жіноча. Незмінний мастхев для будь-якого сезону. Ніколи не втрачає актуальності та підходить під усе.

Спортивні штани. Джоггери чи прямі. Для повсякденного лука зручніше не придумаєш.

Сукня. А-крою, футляр, трикотажна, у білизняному стилі, з заниженою талією, мереживна, у квіточки.

Спідниця. Зверніть увагу на шкіру та джинс. Підійде олівець, плісована, сліп, особлива увага на міні.

Сорочка чи блузка. Першу носять в кількох модифікаціях, зокрема накидають поверх топів та плать, пов’язують на поясі або плечах.

Жакет — бойфренд чи вкорочений. Як альтернативу йому можна розглянути короткий кардиган грубої в’язки.

Кофта спортивного стилю. Світшот, жіноча толстовка, худі, бомбер абощо.

Стильні образи для жінок

Поєднання зазначених вище варіантів дозволить мати різноманітні класні луки на щодень.

Наприклад, шкіряна чи джинсова міні, однотонна футболка, подовжений жакет, білі шкарпетки та лофери на платформі створять образ, який підійде для чого завгодно — роботи, навчання, побачення.

Замініть спідницю на джинси — елегантний смарт кежуал.

Сукня класно поєднається з кардиганом і кедами.

Словом, база чудесно переосмислить ваш гардероб. І більше не доведеться думати, як бути стильною.

За матеріалами: https://issaplus.com/ua/