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Как одеваться стильно и недорого

23 августа 2024 10:54
Марина Кисадели - Редактор
Как одеваться стильно и недорого – IssaPlus
Стильные образы. Фото: IssaPlus
Марина Кисадели - Редактор

Большое количество одежды еще не делает гардероб качественным. А частое приобретение дешевых вещей может влететь в копеечку больше, чем взвешенный подход к покупке. Следовательно, следует перейти от принципа больше и чаще к качественнее и долговечнее. И стоимость одежды еще не все.

Как одеваться модно и недорого, рассказывают стилисты бутика Issaplus.

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Все не знаете, как научиться хорошо одеваться? Попытайтесь пройтись следующими советами, как стильно одеваться женщине, возможно, благодаря им вы найдете путь к собственному стилю.

Избавьтесь от лишних вещей, время которых никогда не наступит

Ситуативные покупки, пролеты, неудачные подарки, словом, все, что жалко выбросить, а ни разу так и не носилось. Это создает иллюзию заполненных шкафов, а одеть в конце концов нечего.

Определите свой тип фигуры и одевайтесь соответственно

Каждая женщина имеет особенности телосложения — в соответствии с объемами бедер, талии, груди\плечей, отличают "груши (треугольник), "яблоко" (круг), "перевернутый треугольник", прямоугольник, "песочные часы". недостатки, а главное преимущества, которые и следует подчеркнуть правильными фасонами.

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Стильные образы. Фото: IssaPlus

Выберите стиль

Деловой, гранжевый, спортивный, повседневный. Если делать только первые шаги в познании индивидуальной моды, можно остановиться на casual (расслабленном, повседневном) или smart-casual (микс повседневного и делового).

Создайте капсулу

Это набор базовых вещей, которые все смешиваются, образуя новые и новые луки. Достаточно иметь десяток элементов, чтобы создавать трендовые образы, долго не выходящие из моды.

Это прежде чем модно одеваться. Теперь поговорим об экономии. То есть о том, как одеваться стильно и недорого. Укомплектованный гардероб не оставляет места лишним и ненужным приобретением. К тому же базу лучше покупать в межсезонье и во время распродаж. Это позволяет иногда экономить до 70% от первой цены.

И напоследок — не бойтесь ноунеймов, ориентируйтесь на качество. Она может быть и не брендовая, но не будет уступать. Интернет дает все возможности искать, сравнивать и выбирать лучшее для вас.

Что сейчас модно одевать: базовые вещи гардероба

Чтобы формировать хорошие образы одежды достаточно немного.

Определим самые топовые варианты:

  • Джинсы. Прямые, широкие, мамсы, бананы. Синий, темный или черный цвета.
  • Футболка. Желательно иметь несколько: обязательно белую, можно полосатую или принтованную. Не лишним будет топ.
  • Женская водолазка. Неизменный мастхэв для любого сезона. Никогда не теряет актуальности и подходит ко всему.
  • Спортивные штаны. Джоггеры или прямые. Для обыденного лука удобнее не придумаешь.
  • Платье. А-кройка, футляр, трикотажная, в бельевом стиле, с заниженной талией, кружевная, в цветочки.
  • Юбка. Обратите внимание на кожу и джинсы. Подойдет карандаш, плиссированный, слеп, особое внимание на мини.
  • Рубашка или блузка. Первую носят в нескольких модификациях, в частности накидывают поверх топов и платья, связывают на поясе или плечах.
  • Жакет – бойфренд или укороченный. В качестве альтернативы ему можно рассмотреть короткий кардиган грубой вязки.
  • Кофта спортивный стиль. Свитшо, женская толстовка, худые, бомбер и т.д.

Стильные образы для женщин

Сочетание указанных выше вариантов позволит иметь разнообразные классные луга на каждый день.

К примеру, кожаная или джинсовая мини, однотонная футболка, удлиненный жакет, белые носки и лоферы на платформе создадут образ, который подойдет для чего угодно — работы, учебы, свидания.

Замените юбку на джинсы — элегантный смарт кэжуал.

Платье классно сочетается с кардиганом и кедами.

Словом, база прекрасно переосмыслит ваш гардероб. И больше не придется думать, как быть стильной.

По материалам: https://issaplus.com/ru/

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11:02 Силы обороны продвинулись в Луганской области — сводки Deep State

10:58 В Укрзализныце показали, как встретили Моди в Киеве

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

10:45 Россияне совершили авиаудар по жилому сектору — есть жертвы

10:45 Зеленский сделал громкое заявление в честь Дня государственного флага Украины

10:40 Украинцам разрешили оплачивать коммуналку национальным кэшбеком

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