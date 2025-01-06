Способи та джерела інформації для підготовки до НМТ-2025

Школярі. Ілюстративне фото: BUKI

Підготовка до національного мультипредметного тесту з історії України може бути захопливим і цікавим процесом, якщо підійти до нього творчо. Сучасні технології, зокрема соціальні мережі, відкривають нові можливості для навчання, дозволяючи отримувати знання у зручному та доступному форматі. TikTok, YouTube та Telegram стали платформами, де можна знайти безліч пізнавальних матеріалів, які допоможуть не лише запам'ятати важливі факти, але й зрозуміти глибину української історії. Звісно, залишитись зовсім без допомоги дорослих неможливо. Хороший репетитор з історії України — це гарна опора та підтримка у підготовці до вирішального іспиту.

Спеціалісти BUKI підготували декілька порад та перелік цікавих каналів у соцмережах для підготовки до НМТ.

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Які факти варто однозначно запам'ятати

Підготовка до НМТ з історії України — це дуже захопливий процес, але сухі факти та дати дуже важко вивчати підліткам. Ось кілька дійсно цікавих історичних періодів, на які однозначно потрібно звернути увагу:

Київська Русь. Вона існувала з IX до XIII століття. Держава стала важливим культурним і політичним центром Східної Європи.

Вона існувала з IX до XIII століття. Держава стала важливим культурним і політичним центром Східної Європи. Гетьманщина. Це період в історії України, коли територія була під контролем гетьманів, починаючи з середини XVII століття. Гетьманщина мала свою автономію в складі Речі Посполитої, а згодом — Московії.

Це період в історії України, коли територія була під контролем гетьманів, починаючи з середини XVII століття. Гетьманщина мала свою автономію в складі Речі Посполитої, а згодом — Московії. Боротьба за незалежність. Це важливий етап існування України на шляху до незалежної держави.

Це важливий етап існування України на шляху до незалежної держави. Культурна спадщина. Україна славиться своєю багатою культурною спадщиною, включаючи традиційні ремесла, музику, танці та живопис. Наприклад, вишиванки є символом української ідентичності.

Україна славиться своєю багатою культурною спадщиною, включаючи традиційні ремесла, музику, танці та живопис. Наприклад, вишиванки є символом української ідентичності. Голодомор. Він відбувався в 1932-1933 роках. Це трагічна подія, коли мільйони людей загинули від голоду через політику колективізації.

Звісно, це далеко не всі факти, але вони охоплюють важливі історичні події, що включені до НМТ.

Цікаві Tik Tok, Telegram та Youtube-канали з історії

Сучасна молодь більшу частину вільного часу проводить у соцмережах. Це можна робити з користю, підписавшись на тематичні канали з історії. Наприклад, у Tik Tok є такі цікаві канали: @ukraine_history_ua, @ukraine_history_, @history.ukraine.7 та багато інших, де висвітлюються історичні факти у цікавому ключі.

На YouTube є також багато цікавого контенту з історії України. Серед популярних каналів: Історія без міфів, Історична правда, Kozak UA, HistTube. Усі ці канали допоможуть по-справжньому полюбити історію України та дізнатись багато цікавого.

У Telegram теж є великі канали, що розповідають про історії України простою мовою. Серед них: @istoriya_ukrainy, @znohub_hist, @historyofua та багато інших.

Ці ресурси не лише допоможуть вам підготуватися до НМТ, але й зроблять процес навчання інтерактивним і захопливим. Використовуйте їх для поглиблення знань та підвищення мотивації до вивчення історії України.