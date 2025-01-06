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Как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины — советы от BUKI

6 января 2025 14:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Способы и источники информации для подготовки к НМТ-2025
Школьники. Иллюстративное фото: BUKI
Евгения Брюховецкая - редактор

Подготовка к национальному мультипредметному тесту по истории Украины может быть увлекательным и интересным процессом, если подойти к нему творчески. Современные технологии, в частности социальные сети, открывают новые возможности для обучения, позволяя получать знания в удобном и доступном формате. TikTok, YouTube и Telegram стали платформами, где можно найти множество познавательных материалов, которые помогут не только запомнить важные факты, но и понять глубину украинской истории. Конечно, остаться совсем без помощи взрослых невозможно. Хороший репетитор по истории Украины — это хорошая опора и поддержка в подготовке к решающему экзамену.

Специалисты BUKI подготовили несколько советов и перечень интересных каналов в соцсетях для подготовки к НМТ.

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Какие факты стоит однозначно запомнить

Как качественно подготовиться к УМТ-2025

Подготовка к НМТ по истории Украины — это очень увлекательный процесс, но сухие факты и даты очень трудно изучать подросткам. Вот несколько действительно интересных исторических периодов, на которые однозначно нужно обратить внимание:

  • Киевская Русь. Она существовала с IX до XIII века. Государство стало важным культурным и политическим центром Восточной Европы.
  • Гетманщина. Это период в истории Украины, когда территория была под контролем гетманов, начиная с середины XVII века. Гетманщина имела свою автономию в составе Речи Посполитой, а впоследствии - Московии.
  • Борьба за независимость. Это важный этап существования Украины на пути к независимому государству.
  • Культурное наследие. Украина славится своим богатым культурным наследием, включая традиционные ремесла, музыку, танцы и живопись. Например, вышиванки являются символом украинской идентичности.
  • Голодомор. Он происходил в 1932-1933 годах. Это трагическое событие, когда миллионы людей погибли от голода из-за политики коллективизации.

Конечно, это далеко не все факты, но они охватывают важные исторические события, включенные в УМТ.

Интересные Tik Tok, Telegram и Youtube-каналы по истории

Tik-Tok-каналы для изучения истории Украины

Современная молодежь большую часть свободного времени проводит в соцсетях. Это можно делать с пользой, подписавшись на тематические каналы по истории. Например, в Tik Tok есть такие интересные каналы: @ukraine_history_ua, @ukraine_history_, @history.ukraine.7 и многие другие, где освещаются исторические факты в интересном ключе.

На YouTube есть также много интересного контента по истории Украины. Среди популярных каналов: Історія без міфів, Історична правда, Kozak UA, HistTube. Все эти каналы помогут по-настоящему полюбить историю Украины и узнать много интересного.

В Telegram тоже есть большие каналы, рассказывающие об истории Украины простым языком. Среди них: @istoriya_ukrainy, @znohub_hist, @historyofua и многие другие.

Эти ресурсы не только помогут вам подготовиться к НМТ, но и сделают процесс обучения интерактивным и увлекательным. Используйте их для углубления знаний и повышения мотивации к изучению истории Украины.

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14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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