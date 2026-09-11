Потреби клієнта — понад усе: як ПриватБанк перетворює щоденні витрати українців на вигоду до 1000 грн на місяць

Інформаційне зображення: Фото: ПриватБанк

ПриватБанк відкрив клієнтам доступ до нового сервісу "Підписки". Тепер кожен може обрати рівень вигоди відповідно до власних потреб і отримувати до 1000 гривень сукупної економії щомісяця на повсякденних покупках та сервісах.

"Підписка" дає постійний доступ до спеціальних пропозицій від партнерів банку та додаткових переваг. Серед них — вигідні умови від популярних брендів у категоріях, якими українці регулярно користуються.

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Інформаційне зображення: Фото: ПриватБанк

Зокрема, клієнти можуть отримувати:

Цифрові сервіси — кешбек до 200 грн за оплату YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервісів Google та Apple та інших платформ.

Поштові послуги — кешбек до 100 грн за доставки через "Нову пошту", "Укрпошту", Meest та інші сервіси.

Пальне — до 3 грн/л додаткової вигоди до бонусів програми PRIDE від WOG. У найбільшому пакеті ліміт становить до 200 літрів на місяць. Накопичені кошти можна використати на пальне, каву чи смаколики на АЗК.

Покупки в "Сільпо" — спеціальні пропозиції місяця, зокрема кава та круасан за 1 грн, а також до 200 грн знижки на покупки онлайн та офлайн.

Медичні послуги — п’ять телеконсультацій на місяць, невідкладна медична допомога та медичний консьєрж. Річний ліміт становить 10 000 грн для Приват PRO та 30 000 грн для Спільна PRO.

Таким чином, заправляючи авто, отримуючи посилки, купуючи продукти чи оплачуючи цифрові та медичні сервіси, клієнт може накопичувати сукупну вигоду до 1000 гривень на місяць.

"Для нас клієнт і його потреби — понад усе. Ми постійно опитуємо клієнтів, аналізуємо їхній реальний досвід і, головне, чуємо їх та реагуємо на їхні потреби. Створюючи підписку, ми спиралися на реальну статистику та аналіз транзакцій, які чітко показують карту щомісячних витрат цього року: 91% наших активних клієнтів купують продукти, кожен другий (51%) витрачає кошти на медицину, а третина регулярно оплачує пошту (33%), цифрові сервіси (32%) та пальне (26%).

У часи війни наш пріоритет — підтримати людей і дати дієвий інструмент для оптимізації бюджету. Ми створили спецпропозиції саме для цих ключових категорій, щоб ви купували те, що й раніше, але з реальною вигодою. Це новий рівень фінансової свободи, де сукупна вигода може сягати до 1000 грн щомісяця", — зазначив Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

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Рівні підписки та вартість

Клієнтам доступні три рівні підписки, тож кожен може обрати варіант відповідно до власних витрат і фінансових звичок.

Базова — безкоштовна. Передбачає стандартне користування банківськими послугами без плати за підписку. Зокрема, скасовано комісії за перекази між картками банку з підпискою, а також доступне безкоштовне поповнення карток для виплат із підпискою.

— безкоштовна. Передбачає стандартне користування банківськими послугами без плати за підписку. Зокрема, скасовано комісії за перекази між картками банку з підпискою, а також доступне безкоштовне поповнення карток для виплат із підпискою. Приват PRO — 129 грн/міс. Пакет для активних користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК. Для всіх клієнтів передбачений перший місяць безкоштовного користування, щоб протестувати можливості сервісу.

— 129 грн/міс. Пакет для активних користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК. Для всіх клієнтів передбачений перший місяць безкоштовного користування, щоб протестувати можливості сервісу. Спільна PRO — 297 грн/міс. Пакет для п’яти осіб — родини чи компанії. До нього можна запросити ще чотирьох учасників, які зможуть спільно користуватися збільшеними лімітами та отримувати більше вигоди.

Власники платних підписок також отримують вигідніші умови користування кредитним лімітом і підвищену ставку на залишок у "Конвертах" — до 7% річних.

"Важливо підкреслити: ми не беремо плату за зниження тарифів. За нашими розрахунками, для 95% активних користувачів отримана протягом місяця вигода буде суттєво перевищувати вартість самої підписки", — підсумовує Дмитро Мусієнко.

Як підключити

ПриватБанк не переводить клієнтів на підписки автоматично — кожен самостійно вирішує, чи користуватися сервісом.

Підключити обраний рівень можна у Приват24 в меню "Профіль" або у відділенні банку.

Клієнти, які оформлюють або перевипускають картку, можуть обрати безкоштовний рівень "Підписок" або один із платних пакетів безпосередньо під час оформлення. Для пакета "Спільна PRO" достатньо разово активувати вигоди для себе та запросити інших учасників.

ПриватБанк — найбільший державний банк України. Наразі банк обслуговує понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. ПриватБанк є лідером роздрібного сегмента, активно розвиває послуги для малого та середнього бізнесу та має потужну цифрову екосистему.

Мережа банку налічує понад 1000 відділень, 7500 банкоматів, майже 10 тисяч терміналів самообслуговування та понад 350 000 POS-терміналів по всій Україні. Команда ПриватБанку — понад 17 000 працівників.

Робота ПриватБанку спрямована на розвиток економіки України, підтримку українців та українського бізнесу під час війни.