Потребности клиента — превыше всего: как ПриватБанк превращает повседневные расходы украинцев в выгоду до 1000 грн в месяц

Иллюстрация: Фото: ПриватБанк

ПриватБанк открыл клиентам доступ к новому сервису "Подписки". Теперь каждый может выбрать уровень выгоды в соответствии со своими потребностями и получать до 1000 гривен совокупной экономии ежемесячно на повседневных покупках и услугах.

"Подписка" предоставляет постоянный доступ к специальным предложениям от партнеров банка и дополнительным преимуществам. Среди них — выгодные условия от популярных брендов в категориях, которыми украинцы регулярно пользуются.

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Иллюстрация: Фото: ПриватБанк

В частности, клиенты могут получать:

Цифровые сервисы — кэшбэк до 200 грн за оплату YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисов Google и Apple, а также других платформ.

Почтовые услуги — кэшбэк до 100 грн за доставку через "Новую почту", "Укрпочту", Meest и другие сервисы.

Топливо — до 3 грн/л дополнительной выгоды к бонусам программы PRIDE от WOG. В самом большом пакете лимит составляет до 200 литров в месяц. Накопленные средства можно использовать на топливо, кофе или сладости на АЗС.

Покупки в "Сильпо" — специальные предложения месяца, в частности кофе и круассан за 1 грн, а также скидки до 200 грн на покупки онлайн и офлайн.

Медицинские услуги — пять телеконсультаций в месяц, неотложная медицинская помощь и медицинский консьерж. Годовой лимит составляет 10 000 грн для "Приват PRO" и 30 000 грн для "Спільна PRO".

Таким образом, заправляя автомобиль, получая посылки, покупая продукты или оплачивая цифровые и медицинские услуги, клиент может накопить совокупную выгоду до 1000 гривен в месяц.

"Для нас клиент и его потребности — превыше всего. Мы постоянно опрашиваем клиентов, анализируем их реальный опыт и, главное, прислушиваемся к ним и реагируем на их потребности. Создавая подписку, мы опирались на реальную статистику и анализ транзакций, которые чётко показывают структуру ежемесячных расходов в этом году: 91% наших активных клиентов покупают продукты, каждый второй (51%) тратит средства на медицину, а треть регулярно оплачивает почту (33%), цифровые сервисы (32%) и топливо (26%).

В условиях войны наш приоритет — поддержать людей и предоставить эффективный инструмент для оптимизации бюджета. Мы подготовили специальные предложения именно для этих ключевых категорий, чтобы вы покупали то же, что и раньше, но с реальной выгодой. Это новый уровень финансовой свободы, где совокупная выгода может достигать 1000 грн ежемесячно", — отметил Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.



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Уровни подписки и стоимость

Клиентам доступны три уровня подписки, поэтому каждый может выбрать вариант в соответствии со своими расходами и финансовыми привычками.

Базовый — бесплатный. Предусматривает стандартное пользование банковскими услугами без платы за подписку. В частности, отменены комиссии за переводы между картами банка с подпиской, а также доступно бесплатное пополнение карт для выплат с подпиской.

— бесплатный. Предусматривает стандартное пользование банковскими услугами без платы за подписку. В частности, отменены комиссии за переводы между картами банка с подпиской, а также доступно бесплатное пополнение карт для выплат с подпиской. Приват PRO — 129 грн/мес. Пакет для активных пользователей почтовых, цифровых, медицинских сервисов, супермаркетов и АЗС. Для всех клиентов предусмотрен первый месяц бесплатного пользования, чтобы протестировать возможности сервиса.

— 129 грн/мес. Пакет для активных пользователей почтовых, цифровых, медицинских сервисов, супермаркетов и АЗС. Для всех клиентов предусмотрен первый месяц бесплатного пользования, чтобы протестировать возможности сервиса. Совместный PRO — 297 грн/мес. Пакет для пяти человек — семьи или компании. В него можно пригласить ещё четырёх участников, которые смогут совместно пользоваться увеличенными лимитами и получать больше выгод.

Владельцы платных подписок также получают более выгодные условия использования кредитного лимита и повышенную ставку на остаток в "Конвертах" — до 7% годовых.

"Важно подчеркнуть: мы не взимаем плату за снижение тарифов. По нашим расчетам, для 95% активных пользователей выгода, полученная в течение месяца, будет существенно превышать стоимость самой подписки", — подытоживает Дмитрий Мусиенко.

Как подключиться

"ПриватБанк" не переводит клиентов на подписки автоматически — каждый самостоятельно решает, пользоваться ли сервисом.

Подключить выбранный уровень можно в Приват24 в меню "Профиль" или в отделении банка.

Клиенты, которые оформляют или перевыпускают карту, могут выбрать бесплатный уровень "Подписок" или один из платных пакетов непосредственно во время оформления. Для пакета «Совместная PRO» достаточно однократно активировать преимущества для себя и пригласить других участников.

ПриватБанк — крупнейший государственный банк Украины. В настоящее время банк обслуживает более 18 миллионов активных клиентов, а в целом его услугами пользуются 70% украинцев. ПриватБанк является лидером розничного сегмента, активно развивает услуги для малого и среднего бизнеса и обладает мощной цифровой экосистемой.

Сеть банка насчитывает более 1000 отделений, 7500 банкоматов, почти 10 тысяч терминалов самообслуживания и более 350 000 POS-терминалов по всей Украине. Команда ПриватБанка — более 17 000 сотрудников.

Деятельность ПриватБанка направлена на развитие экономики Украины, поддержку украинцев и украинского бизнеса в условиях войны.