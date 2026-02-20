Як спілкуватися з військовими, які втратили кінцівки — деталі

Фото: пресслужба

У міжнародному центрі протезування MCOP Україна за інформаційної підтримки українського медіахолдингу Live Media HUB 27 лютого відбудеться відкритий публічний діалог на тему "Як спілкуватися з військовими, які втратили кінцівки" за участі Міністерства у справах ветеранів України, ветеранської спільноти та медіа.

Своїм досвідом поділиться ветеран війни, голова Всеукраїнського об’єднання "Ветеранський корпус" та пацієнт MCOP Україна — Ян "Макгрегор" Клішаєв.

Реклама

Читайте також:

Ян повернувся з Польщі, щоб захищати свою країну від окупантів. У складі Третього Армійського Корпусу виконував бойові завдання на сході, коли отримав вибухове поранення та, як наслідок, втратив ліву ногу. Після реабілітації та протезування у центрі MCOP Україна, Макгрегор вмотивований далі працювати заради перемоги України та публічно відстоювати права ветеранів. З власного досвіду Ян розповість, які теми найбільше тригерять військових та яких змін в публічній комунікації чекає ветеранська спільнота.

Чому це важливо?

В Україні на сьогодні налічується понад 1,5 млн ветеранів та ветеранок, враховуючи тих, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій. Ветерани — це люди, які завершили свою військову службу, і не завжди одягають військову форму, їх складно ідентифікувати, як людей з військовим досвідом. Ветерани — не окрема група людей, а частина нашого суспільства.

Фахова розмова "Як спілкуватися з військовими, які втратили кінцівки" стане платформою для прямого діалогу між ветеранами та суспільством та допоможе сформувати принципи гідної та етичної комунікації з тими, хто захищав нашу країну ціною власного здоров’я.

Про те, як протезування впливає на самооцінку людей з ампутаціями та підсилює відчуття поваги та гідності, розповідатимуть фізичні терапевти MCOP Україна. Також, під час заходу своїми напрацюваннями у подачі коректної та етичної інформації поділяться медіааналтикиня Інституту масової інформації Олена Голуб та головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Також серед спікерів — Олександр Чаморсов, ветеран, головний психолог Гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України. Олександр розповість про власний досвід роботи з ветеранами і ветеранками та презентує методичні рекомендації, розроблені фахівцями Гарячої лінії, про особливості комунікації з захисниками і захисницями після служби.

До участі запрошуються ветерани та всі охочі долучитися до спільної роботи над етичною та відповідальною комунікацією із захисниками у суспільстві.

Участь безоплатна за попередньою реєстрацією.

Дата: 27 лютого, о 15:00.

Місце проведення: міжнародний центр протезування та відновлення Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Україна (м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Д). Локація інклюзивна і доступна для людей з інвалідністю.

Організатори: міжнародний центр протезування та відновлення MCOP Україна за інформаційної підтримки українського медіахолдингу Live Media HUB (медіа Новини.LIVE, ТиКиїв, Ukraine Breaking News).

Про центр протезування та відновлення MCOP Україна

Міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та відновлення, в тому числі й для ветеранів Іраку та Афганістану. З березня центр працює в Україні у Києві. Завдяки сучасному протезуванню та програмам адаптації від MCOP понад 100 українських ветеранів вже змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім’ю.