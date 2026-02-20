Как общаться с военными, которые потеряли конечности — детали

Фото: пресс-служба

В международном центре протезирования MCOP Украина при информационной поддержке украинского медиахолдинга Live Media HUB 27 февраля состоится открытый публичный диалог на тему "Как общаться с военными, которые потеряли конечности" при участии Министерства по делам ветеранов Украины, ветеранского сообщества и медиа.

Своим опытом поделится ветеран войны, председатель Всеукраинского объединения "Ветеранский корпус" и пациент MCOP Украина — Ян "Макгрегор" Клишаев.

Реклама

Читайте также:

Ян вернулся из Польши, чтобы защищать свою страну от оккупантов. В составе Третьего Армейского Корпуса выполнял боевые задачи на востоке, когда получил взрывное ранение и, как следствие, потерял левую ногу. После реабилитации и протезирования в центре MCOP Украина, Макгрегор мотивирован дальше работать ради победы Украины и публично отстаивать права ветеранов. Из собственного опыта Ян расскажет, какие темы больше всего триггерят военных и каких изменений в публичной коммуникации ждет ветеранское сообщество.

Почему это важно?

В Украине на сегодня насчитывается более 1,5 млн ветеранов и ветеранок, учитывая тех, кто получил инвалидность в результате боевых действий. Ветераны — это люди, которые завершили свою военную службу, и не всегда одевают военную форму, их сложно идентифицировать, как людей с военным опытом. Ветераны - не отдельная группа людей, а часть нашего общества.

Профессиональный разговор "Как общаться с военными, которые потеряли конечности" станет платформой для прямого диалога между ветеранами и обществом и поможет сформировать принципы достойной и этической коммуникации с теми, кто защищал нашу страну ценой собственного здоровья.

О том, как протезирование влияет на самооценку людей с ампутациями и усиливает чувство уважения и достоинства, расскажут физические терапевты MCOP Украина. Также, во время мероприятия своими наработками в подаче корректной и этической информации поделятся медиааааналтикиня Института массовой информации Елена Голуб и главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Также среди спикеров — Александр Чаморсов, ветеран, главный психолог Горячей линии кризисной и юридической поддержки Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов Украины. Александр расскажет о собственном опыте работы с ветеранами и ветеранками и представит методические рекомендации, разработанные специалистами Горячей линии, об особенностях коммуникации с защитниками и защитницами после службы.

К участию приглашаются ветераны и все желающие присоединиться к совместной работе над этической и ответственной коммуникацией с защитниками в обществе.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Дата: 27 февраля, в 15:00.

Место проведения: международный центр протезирования и восстановления Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Украина(г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86Д). Локация инклюзивная и доступная для людей с инвалидностью.

Организаторы: международный центр протезирования и восстановления MCOP Украина при информационной поддержке украинского медиахолдинга Live Media HUB (медиа Новини.LIVE, ТиКиев, Ukraine Breaking News).

О центре протезирования и восстановления MCOP Украина

Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и восстановление, в том числе и для ветеранов Ирака и Афганистана. С марта центр работает в Украине в Киеве. Благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP более 100 украинских ветеранов уже смогли вернуться к привычной жизни, хобби, найти работу и создать семью.