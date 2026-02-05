Відео
Як технології допомагають з корпоративною етикою — Сергій Мельник

Як технології допомагають з корпоративною етикою — Сергій Мельник

Ua en ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 12:00
Як технології допомагають управляти корпоративною етикою — думка експерта Сергія Мельника
Український інженер та визнаний експерт у сфері AI-рішень для корпоративної етики та комплаєнсу Сергій Мельник

Корпоративні скандали дедалі частіше стають для бізнесу не лише репутаційним ударом, а й прямою загрозою стабільності. За даними EY Global Integrity Report, майже половина співробітників компаній, що стикалися з етичними інцидентами, вважають, що кризі можна було запобігти — за умови своєчасної реакції керівництва на внутрішні сигнали.

Саме на випередження таких криз працює український інженер Сергій Мельник — визнаний експерт у сфері AI-рішень для корпоративної етики та комплаєнсу. Його розробки допомагають компаніям виявляти системні порушення задовго до того, як вони переростають у публічні скандали.

Читайте також:

4 грудня 2025 року в будівлі Конгресу США цей підхід був відзначений нагородою Certificate of Special Congressional Recognition від члена Конгресу США — за винятковий внесок у підприємництво, інновації, лідерство та економічний розвиток у Сполучених Штатах.

У період, коли корпоративні порушення дедалі частіше підривають довіру до бізнесу, підхід Мельника допомагає компаніям переходити від реакції на наслідки до системного управління ризиками. Корпоративні скандали залишаються однією з ключових загроз для репутації: згідно з тим самим звітом EY, 45% працівників назвали причиною етичних інцидентів недостатню реакцію керівництва на сигнали про проблему.

Більшість програм корпоративної етики досі функціонують за реактивною моделлю: спочатку виникає скандал, а вже потім компанія намагається мінімізувати збитки. В умовах стрімкого поширення інформації цього підходу вже недостатньо. Саме тому старший інженер-розробник Сергій Мельник зосередився на створенні систем раннього попередження.

У міжнародній компанії NAVEX він проєктує AI-системи, які аналізують звернення співробітників і дозволяють організаціям швидко виявляти та пріоритизувати тривожні сигнали.

"Якщо компанія дізнається про порушення з медіа — це вже повноцінна криза. Тому критично важливо, щоб такі сигнали насамперед з’являлися всередині організації та оброблялися системно", — наголошує інженер.

Щоб внутрішні повідомлення надходили до того, як ситуація стане публічною, співробітники мають бути впевнені в анонімності, відсутності ризиків для кар’єри та реальній готовності компанії реагувати.

Запропонована Мельником система поєднує анонімність звернень і автоматизований аналіз. AI-моделі відстежують нестандартну активність — зокрема сплески скарг або повторювані патерни. Сьогодні його рішення обробляють понад 1.5 мільйона етичних звернень щороку. За словами експерта, безпека й відмовостійкість мають бути закладені в архітектуру з самого початку, а система повинна не лише фіксувати факти, а й завчасно сигналізувати про зростання ризиків.

Серед його нещодавніх розробок — модель раннього оповіщення, побудована на аналізі трендів звернень за темами та регіонами. Вона дає змогу виявляти збої в цінностях або корпоративній культурі на ранніх етапах і запобігати масштабним наслідкам.

Раннє виявлення таких патернів може суттєво змінити перебіг подій — особливо в ситуаціях, де на кону стоїть безпека та добробут людей. У NAVEX Сергій Мельник відповідає за продукти, якими користуються тисячі організацій у різних країнах, зокрема близько двох третин найбільших за доходами компаній зі списку Fortune — рівень впровадження, досягнутий обмеженим колом фахівців у цій галузі.

Подібний підхід він сформував і в попередніх проєктах, зокрема під час створення AI-систем для ігрової індустрії, які аналізували поведінку мільйонів користувачів і сигналізували, коли стиль гри ставав небезпечним. У нинішніх проєктах він розвиває цю логіку в масштабі: окрім аналітики звернень, його команди створюють цифрових асистентів, адаптованих до різних країн з урахуванням мови та культурних норм, що допомагають співробітникам діяти в складних або неоднозначних ситуаціях.

"Етика давно перестала бути формальністю — це безперервний процес, який потребує щоденної підтримки, так само як і система безпеки", — підкреслює Мельник.

Актуальність таких технологічних рішень зростає на тлі глобального тиску на принципи доброчесності в бізнесі. Як свідчить EY Global Integrity Report, міжнародні обставини дедалі частіше змушують компанії балансувати між швидкістю ухвалення рішень і дотриманням етичних стандартів.

робота етикет технології компанії колеги
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
