Как технологии помогают управлять корпоративной этикой — мнение эксперта Сергея Мельника

Украинский инженер и признанный эксперт в сфере AI-решений для корпоративной этики и комплаенса Сергей Мельник

Корпоративные скандалы все чаще становятся для бизнеса не только репутационным ударом, но и прямой угрозой стабильности. По данным EY Global Integrity Report, почти половина сотрудников компаний, сталкивавшихся с этическими инцидентами, считают, что кризис можно было предотвратить — при условии своевременной реакции руководства на внутренние сигналы.

Именно на упреждение таких кризисов работает украинский инженер Сергей Мельник — признанный эксперт в сфере AI-решений для корпоративной этики и комплаенса. Его разработки помогают компаниям выявлять системные нарушения задолго до того, как они перерастают в публичные скандалы.

Реклама

Читайте также:

4 декабря 2025 года в здании Конгресса США этот подход был отмечен наградой Certificate of Special Congressional Recognition от члена Конгресса США — за исключительный вклад в предпринимательство, инновации, лидерство и экономическое развитие в Соединенных Штатах.

В период, когда корпоративные нарушения все чаще подрывают доверие к бизнесу, подход Мельника помогает компаниям переходить от реакции на последствия к системному управлению рисками. Корпоративные скандалы остаются одной из ключевых угроз для репутации: согласно тому же отчету EY, 45% работников назвали причиной этических инцидентов недостаточную реакцию руководства на сигналы о проблеме.

Большинство программ корпоративной этики до сих пор функционируют по реактивной модели: сначала возникает скандал, а уже потом компания пытается минимизировать убытки. В условиях стремительного распространения информации этого подхода уже недостаточно. Именно поэтому старший инженер-разработчик Сергей Мельник сосредоточился на создании систем раннего предупреждения.

В международной компании NAVEX он проектирует AI-системы, которые анализируют обращения сотрудников и позволяют организациям быстро выявлять и приоритизировать тревожные сигналы.

"Если компания узнает о нарушениях из медиа — это уже полноценный кризис. Поэтому критически важно, чтобы такие сигналы в первую очередь появлялись внутри организации и обрабатывались системно", — подчеркивает инженер.

Чтобы внутренние сообщения поступали до того, как ситуация станет публичной, сотрудники должны быть уверены в анонимности, отсутствии рисков для карьеры и реальной готовности компании реагировать.

Предложенная Мельником система сочетает анонимность обращений и автоматизированный анализ. AI-модели отслеживают нестандартную активность — в частности всплески жалоб или повторяющиеся паттерны. Сегодня его решения обрабатывают более 1.5 миллиона этических обращений ежегодно. По словам эксперта, безопасность и отказоустойчивость должны быть заложены в архитектуру изначально, а система должна не только фиксировать факты, но и заблаговременно сигнализировать о росте рисков.

Среди его недавних разработок — модель раннего оповещения, построенная на анализе трендов обращений по темам и регионам. Она позволяет выявлять сбои в ценностях или корпоративной культуре на ранних этапах и предотвращать масштабные последствия.

Раннее выявление таких паттернов может существенно изменить ход событий — особенно в ситуациях, где на кону стоит безопасность и благополучие людей. В NAVEX Сергей Мельник отвечает за продукты, которыми пользуются тысячи организаций в разных странах, в том числе около двух третей крупнейших по доходам компаний из списка Fortune — уровень внедрения, достигнутый ограниченным кругом специалистов в этой области.

Подобный подход он сформировал и в предыдущих проектах, в частности при создании AI-систем для игровой индустрии, которые анализировали поведение миллионов пользователей и сигнализировали, когда стиль игры становился опасным. В нынешних проектах он развивает эту логику в масштабе: помимо аналитики обращений, его команды создают цифровых ассистентов, адаптированных к разным странам с учетом языка и культурных норм, помогающих сотрудникам действовать в сложных или неоднозначных ситуациях.

"Этика давно перестала быть формальностью — это непрерывный процесс, который нуждается в ежедневной поддержке, так же как и система безопасности", — подчеркивает Мельник.

Актуальность таких технологических решений растет на фоне глобального давления на принципы добропорядочности в бизнесе. Как свидетельствует EY Global Integrity Report, международные обстоятельства все чаще заставляют компании балансировать между скоростью принятия решений и соблюдением этических стандартов.